В Санкт-Петербурге отметили 75-летие создания первых нахимовских и суворовских училищ

В городе на Неве прошла уникальная конференция-вебинар под названием «День кадета в Президентской библиотеке», которая стала одним из самых заметных событий в общественной жизни Северной столицы.

Санкт-Петербурге состоялась конференция-вебинар «День кадета в Президентской библиотеке», приуроченная к 75-летию создания первых суворовских и нахимовских училищ.

Участникам мероприятия было зачитано приветственное слово начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации , выпускника Казанского суворовского военного училища генерала армии Валерия Герасимова , который отметил, что возрождение кадетского движения произошло в самый разгар Великой Отечественной войны. 21 августа 1943 года в центральных газетах страны было опубликовано постановление правительства «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации». Этот документ хранится в электронном фонде Президентской библиотеки. 10-й пункт постановления был посвящён «организации для детей воинов Красной Армии и партизан Отечественной войны, а также детей-сирот, родители которых погибли от рук немецких оккупантов, — Суворовских военных училищ, специальных ремесленных училищ, специальных детских домов распределителей». Вскоре главком ВМФ Николай Кузнецов принял решение организовать систему военно-морских учебных заведений такого же типа, дав им имя великого русского флотоводца П. С. Нахимова.

«С тех пор выпускники кадетских училищ вписали немало славных страниц в боевую летопись Отечества, достигли самых больших высот в развитии отечественной науки и техники. И сегодня суворовцы и нахимовцы с достоинством и честью несут ратную службу в армии и на флоте», — подчеркнул генерал армии Валерий Герасимов в своем обращении к участникам конференции.

Антон Грязнов, руководитель рабочей группы по кадетскому образованию при Общественной палате Санкт-Петербурга, председатель Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет, отметил, что «неслучайно День кадета проходит в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, ведь именно наш город является кадетской столицей России , сегодня здесь находится самое большое количество кадетских заведений — 30, как военных, так и гражданских»

История кадетского образования в России насчитывает более трёхсот лет. 25 января 1701 года по приказу Петра I была открыта школа математических и навигацких наук (Навигацкая школа), которая стала предшественником всей современной системы инженерно-технического образования. Подробнее узнать об истории зарождения кадетского движения в России помогут такие раритетные издания из электронного фонда Президентской библиотеки, как «Первый Кадетский корпус» 19016 года, «Начало Морского кадетского корпуса» 1899 года, составленный по архивным материалам исторически очерк «Сухопутный шляхетный кадетский корпус (ныне 1-й Кадетский корпус) при графе Минихе» 1907 года и многие другие.

Участники конференции-вебинара узнали не только об истории кадетского образования в России и его возрождении в 1943 году, но и о том, как прошли эти 75 лет для отдельных военных учебных заведений, в частности самого первого из нахимовских, Тбилисского нахимовского военно-морского училища. Были затронуты вопросы совершенствования и обеспечения системы кадетского образования в России на современном этапе и в перспективе.

День кадета — традиционное мероприятие Президентской библиотеки. В 2018 году оно прошло уже в четвёртый раз и собрало большое число участников разных поколений. Ими стали воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища, нахимовского военно-морского училища, Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России , Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ России имени Героя Советского Союза генерала армии В. А. Матросова, кадетского корпуса Следственного комитета России , кадетского пожарно-спасательного корпуса Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, учащиеся старших классов кадетских и общеобразовательных школ города на Неве, ветераны — выпускники кадетских учебных заведений, члены РОО «Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет».