Сергей Безруков, Дима Билан и Юлианна Караулова прочтут текст «Тотального диктанта» 

14 апреля по всему миру пройдет образовательная акция «Тотальный диктант». В этом году читать текст диктанта будут многие знаменитости, в числе которых певцы, актеры и телеведущие.
Шанс проверить свои знания в области русского языка получат все желающие, прошедшие предварительную регистрацию на сайте проекта либо непосредственно на выбранной площадке проведения диктанта. В этом году к чтению текста диктанта, который написала Гузель Яхина, решили привлечь как можно больше известных людей, чтобы популяризировать этот проект.
Софико Шеварднадзе, Юлианна Караулова, Борис Корчевников, Елена Захарова, Елена Борщева, Сергей Безруков, Михаил Башкатов, Владимир Познер, Ирина Прохорова, Юлия Ковальчук, Марина Кравец, Михаил Марфин и другие знаменитости прочтут текст «Тотального диктанта» на разных площадках в Москве. В Красноярске диктовать будет Михаил Шац, в Иркутске — Ирина Астахова, в Таллине — Виктор Сухоруков и Дима Билан. Первый «Тотальный диктант» состоялся в Новосибирске в 2004 году. С тех пор свою грамотность проверили более 200 тысяч человек в 71 стране мира. Участие в проекте добровольное и бесплатное. Девизом тотального диктанта является выражение «Писать грамотно — модно».
В этом году столицей «Тотального диктанта» станет Владивосток, а главной площадкой — атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Читать диктант там будет автор текста Гузель Яхина. Ранее авторами «Тотальных диктантов» в разные годы становились Захар Прилепин, Дина Рубина, Дмитрий Быков, Борис Стругацкий и другие писатели.