Сергей Безруков, Дима Билан и Юлианна Караулова прочтут текст «Тотального диктанта»

14 апреля по всему миру пройдет образовательная акция «Тотальный диктант». В этом году читать текст диктанта будут многие знаменитости, в числе которых певцы, актеры и телеведущие.