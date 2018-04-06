Ещё
В ЕЭК дали разъяснения по поводу ввоза в Россию машин из ЕАЭС без перед установленной системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЕЭК дали разъяснения по поводу ввоза в Россию машин из ЕАЭС без перед установленной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Как известно, в техрегламенте Таможенного союза было прописано, что начиная с 01.01.2017 года все машины, допускаемые к эксплуатации в государствах-членах ЕАЭС в обязательном порядке должны быть оборудованы системой оповещения.
А федеральная таможенная служба РФ приняла к сведению обсуждаемый документ по своему, предъявляя вышеописанные условия к ввозимым транспортным средствам.
Совместная комиссия ФТС и ЕЭК разработали разъяснительной документ и разослали его по всем подразделениям таможенной службы.
Помимо этого ФТС пояснили, что во время оформлении ПТС, когда машина просто ввозится в страну, обязательного наличия системы оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» не требуется.
За последнее время поступало большое количество обращений граждан РФ по поводу неправильной трактовки правил ввоза купленных в государствах-членах ЕАЭС новых машин, выпущенных до 01.01.2017 года.
После разъяснения, проблема скорее всего будет исчерпана.
Car.ru: последние новости
Восьмиколесный вездеход «Шаман» вернулся из экспедиции «Север без преград» CR-V Roadster? Это шутка Honda ко «Дню смеха»! В России возможно отменят НДС на «гибриды» и электромобили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня60
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса238
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра27
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян668
Дуров отреагировал на получение британского гражданства76
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение