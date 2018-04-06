В ЕЭК дали разъяснения по поводу ввоза в Россию машин из ЕАЭС без перед установленной системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Как известно, в техрегламенте Таможенного союза было прописано, что начиная с 01.01.2017 года все машины, допускаемые к эксплуатации в государствах-членах ЕАЭС в обязательном порядке должны быть оборудованы системой оповещения.

А федеральная таможенная служба РФ приняла к сведению обсуждаемый документ по своему, предъявляя вышеописанные условия к ввозимым транспортным средствам.

Совместная комиссия ФТС и ЕЭК разработали разъяснительной документ и разослали его по всем подразделениям таможенной службы.

Помимо этого ФТС пояснили, что во время оформлении ПТС, когда машина просто ввозится в страну, обязательного наличия системы оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» не требуется.

За последнее время поступало большое количество обращений граждан РФ по поводу неправильной трактовки правил ввоза купленных в государствах-членах ЕАЭС новых машин, выпущенных до 01.01.2017 года.

После разъяснения, проблема скорее всего будет исчерпана.