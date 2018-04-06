Президент Путин назначил нового зама в северокавказское управление Следкома

Глава государства 6 апреля подписал указ о снятии с должностей одних силовиков и назначении других. Документ размещён на официальном сайте Кремля.

В числе новых назначенцев один представитель СКФО. Это полковник юстиции Роман Мамедов

В соответствии с президентским указом, он займёт пост заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Всего указом президента от своих должностей освобождены 12 силовиков, 11 из которых в звании генералов. Назначенных на новые посты — 15.