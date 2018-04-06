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Замначальника орловской полиции переезжает в Калугу
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Замначальника орловской полиции переезжает в Калугу 

РИА 57 33 минуты назад
Фото: РИА 57
Начальником УМВД России по Калужской области назначен полковник полиции Александр Дедов, работавший заместителем начальника УМВД России по Орловской области.
Указ о назначении президент России Владимир Путин подписал сегодня, 6 апреля. Должность руководителя УМВД Калужской области стала вакантной после назначения генерал-майор полиции Сергей Плахих в конце декабря 2017 года был назначен заместителем начальника-начальником полиции ГУ МВД по Москве.
Александр Дедов уроженец Орловской области. Имеет два высших образования. В органах внутренних дел служит с 1993 года. Начинал службу в Железнодорожном РОВД Орла.
Неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. Награжден ведомственными и государственной наградами, в том числе медалью «За доблесть в службе», «За отличие в охране общественного порядка», наградным именным оружием.
Сообщение Замначальника орловской полиции переезжает в Калугу появились сначала на РИА 57.
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