Замначальника орловской полиции переезжает в Калугу

Указ о назначении президент России Владимир Путин подписал сегодня, 6 апреля. Должность руководителя УМВД Калужской области стала вакантной после назначения генерал-майор полиции Сергей Плахих в конце декабря 2017 года был назначен заместителем начальника-начальником полиции ГУ МВД по Москве

Александр Дедов уроженец Орловской области. Имеет два высших образования. В органах внутренних дел служит с 1993 года. Начинал службу в Железнодорожном РОВД Орла.

Неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. Награжден ведомственными и государственной наградами, в том числе медалью «За доблесть в службе», «За отличие в охране общественного порядка», наградным именным оружием.