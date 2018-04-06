Новые санкции США вызывают тревогу, отношения двух стран и так на низком уровне — Костин

"Это же санкции не против меня, это санкции против нашей страны. Тот курс, который американская администрация взяла еще при предыдущем президенте, продолжает сейчас. К сожалению, это только может, конечно, вызывать тревогу, потому что наши отношения и так уже находятся на низком уровне", — сказал Костин.

"Ничего страшного, в основном мои интересы, безусловно, хотя у нас банк международный и я сам много путешествую, но наш бизнес на 90% в России и здесь основная сфера моей деятельности… Поэтому будем работать, будем трудиться дальше", — добавил он.

Украины, В пятницу США вновь расширили санкции в отношении России. На этот раз ограничения, связанные с «поведением России» в контексте Крыма Сирии и кибератак, коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В санкционный список, в частности, попал и глава ВТБ. Сам банк ВТБ находится под санкциями с 2014 года.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.