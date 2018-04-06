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Депутат Резник прокомментировал введение против него санкций США
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Депутат Резник прокомментировал введение против него санкций США 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Владислав Резник заявил РИА Новости, что продолжит работать на благо России, комментируя заявление администрации США о введении санкций в отношении него.
США в пятницу внесли в список санкций 38 российских бизнесменов и чиновников, а также компаний. В список, в частности, вошли депутаты от "Единой России" Владислав Резник и Андрей Скотч.
"Я считаю, что это, наверно, предполагаю, что это для меня достойная оценка тех более 250 законов, автором которых я являюсь. Оказаться в списках среди таких достойных и уважаемых людей было для меня неожиданно, но почетно. Продолжу дальше работать на благо России", — сказал собеседник агентства.
По словам депутата, введение санкций в отношении него подчеркивает эффективность его депутатской работы.
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