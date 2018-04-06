США пытаются сорвать диалог России с Европой, заявил Косачев

"Не успел вернуться из Парижа, как тут новость — американцы «и меня посчитали», — написал Косачев в соцсети Facebook.

Он отметил, что во время визита во Францию с коллегами по СФ были проведены «содержательные, честные дискуссии по всему комплексу проблем современной международной политики».

"Видимо, именно такой диалог (среди прочего) и пытаются сорвать американские поборники «демократизации всего мира» дуболомными санкциями. Своим парламентариям с нами уже давно общаться запретили, теперь будут до европейцев добираться", — отметил Косачев.

"Ну-ну. С российской стороны это совершенно точно ничего не поменяет и ни к чему не приведёт. Европейцам же предстоит опять защищать свои интересы и свой суверенитет. Не от России. От США", — подчеркнул он.