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США пытаются сорвать диалог России с Европой, заявил Косачев
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США пытаются сорвать диалог России с Европой, заявил Косачев 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации (СФ) Константин Косачев, комментируя новые санкции в отношении России, заявил, что США пытаются сорвать диалог России с Европой.
"Не успел вернуться из Парижа, как тут новость — американцы «и меня посчитали», — написал Косачев в соцсети Facebook.
Он отметил, что во время визита во Францию с коллегами по СФ были проведены «содержательные, честные дискуссии по всему комплексу проблем современной международной политики».
"Видимо, именно такой диалог (среди прочего) и пытаются сорвать американские поборники «демократизации всего мира» дуболомными санкциями. Своим парламентариям с нами уже давно общаться запретили, теперь будут до европейцев добираться", — отметил Косачев.
"Ну-ну. С российской стороны это совершенно точно ничего не поменяет и ни к чему не приведёт. Европейцам же предстоит опять защищать свои интересы и свой суверенитет. Не от России. От США", — подчеркнул он.
Также Косачев сообщил, что во Франции делегация была принята председателем Сената. «Несколько часов провели вместе с членами Комитета по международным делам, обороне и безопасности, (отдельно) Комитета по европейским делам и (отдельно) руководством группы дружбы с Россией верхней палаты французского парламента», — добавил он.
В пятницу США вновь расширили санкции в отношении России. На этот раз ограничения, связанные с «поведением России» в контексте Крыма, Украины, Сирии и кибератак, коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний; в число подвергнутых рестрикциям американского Минфина попали глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, предприниматели Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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