Агрохолдинг «Кубань» изучает ситуацию с попаданием под санкции 

Агрохолдинг «Кубань», входящий в состав группы «Базовый элемент» изучает ситуацию с попаданием под санкции США, сообщили RNS в пресс-службе агрохолдинга.
"Агрохолдинг «Кубань» знает о попадании в санкционный список и сожалеет об этом. В настоящее время юристы компании изучают ситуацию", — сказали в пресс-службе.
Ранее сегодня США сегодня ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Ограничительные меры введены из-за ситуации на Украине.
В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и др.