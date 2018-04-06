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Агрохолдинг «Кубань» изучает ситуацию с попаданием под санкции
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Агрохолдинг «Кубань» изучает ситуацию с попаданием под санкции 

Rambler News Service 49 минут назад
Агрохолдинг «Кубань», входящий в состав группы «Базовый элемент» изучает ситуацию с попаданием под санкции США, сообщили RNS в пресс-службе агрохолдинга.
"Агрохолдинг «Кубань» знает о попадании в санкционный список и сожалеет об этом. В настоящее время юристы компании изучают ситуацию", — сказали в пресс-службе.
Ранее сегодня США сегодня ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Ограничительные меры введены из-за ситуации на Украине.
В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и др.
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