Агрохолдинг «Кубань» изучает ситуацию с попаданием под санкции

Агрохолдинг «Кубань» , входящий в состав группы «Базовый элемент» изучает ситуацию с попаданием под санкции США , сообщили RNS в пресс-службе агрохолдинга.

"Агрохолдинг «Кубань» знает о попадании в санкционный список и сожалеет об этом. В настоящее время юристы компании изучают ситуацию", — сказали в пресс-службе.