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Памятный знак у форта №5 отреставрировали
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Памятный знак у форта №5 отреставрировали 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Реконструкцию памятного знака приурочили к 73 годовщине штурма Кёнигсберга. Его восстановлением на безвозмездной основе совместно занимались сотрудники Росгвардии и ГТРК Калининград. Накануне со знака сняли слой старой краски, провели сварочные работы и покрасили.
К акции также присоединились кадеты. Это ученики подшефных Росгвардии классов школы №50 и Мамоново. Всего 28 человек. Они приводили в порядок территорию вокруг знака. Перед началом работ глава Росгвардии по Калининградской области Олег Горшков рассказал ребятам об истории этого знака.
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