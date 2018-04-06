Памятный знак у форта №5 отреставрировали 

Реконструкцию памятного знака приурочили к 73 годовщине штурма Кёнигсберга. Его восстановлением на безвозмездной основе совместно занимались сотрудники Росгвардии и ГТРК Калининград. Накануне со знака сняли слой старой краски, провели сварочные работы и покрасили.
К акции также присоединились кадеты. Это ученики подшефных Росгвардии классов школы №50 и Мамоново. Всего 28 человек. Они приводили в порядок территорию вокруг знака. Перед началом работ глава Росгвардии по Калининградской области Олег Горшков рассказал ребятам об истории этого знака.