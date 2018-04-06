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Глава «Почты России» Подгузов и первый замглавы ВЭБа Полубояринов покинут совет директоров «Россетей»
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Глава «Почты России» Подгузов и первый замглавы ВЭБа Полубояринов покинут совет директоров «Россетей» 

Rambler News Service 1 час назад
Совет директоров «Россетей» утвердил 15 кандидатов на 15 мест в новый состав совета директоров, говорится в сообщении компании.
Новыми кандидатами стали генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский и заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин.
Оставшиеся 13 кандидатов входят в действующий состав совета директоров.
Из числа членов действующего состава совета не вошли в список кандидатов глава «Почты России» Николай Подгузов и первый замглавы ВЭБа Михаил Полубояринов.
В совет директоров «Россетей», избранных в июне прошлого года входят 15 членов: министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правления «Системного оператора» Борис Аюев, заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, председатель правления «ФСК ЕЭС» Андрей Муров, ректор Национального исследовательского университета «МЭИ» Николай Рогалев, гендиректор «Российского энергетического агентства» Анатолий Тихонов, спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко, замглавы «Совета рынка» Олег Баркин, гендиректор компании «Сколково-Венчурные инвестиции» Василий Белов, вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Олег Дубнов, президент «Опоры России» Александр Калинин, генеральный директор «Русгидро» Николай Шульгинов, гендиректор «Межрегионэнергосбыта» Станислав Аширов, глава «Почты России» Николай Подгузов и первый замглавы ВЭБа Михаил Полубояринов.
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