Ананских: новые антироссийские санкции США навредят самим американцам

Первый замглавы Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в пятницу назвал новые санкции США в отношении российских бизнесменов «в корне непродуманными действиями», способными отпугнуть потенциальных инвесторов, в том числе от американского рынка.

«Это в корне непродуманные действия. США подобными действиями отпугивает не только российских, но и всех потенциальных инвесторов, а это плохо, причем для всех сторон», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Ананских пояснил, что это плохо как для россиян, которые вкладывают деньги в экономику иностранных государств, так и для американцев, «потому что они дают посыл потенциальным инвесторам, что не факт, что вложения в США будут безопасны и надолго».

«Мне кажется, что это такая большая «палка», которая, как бумеранг, вполне может вернуться к американцам сторицей», — заявил парламентарий.

По его мнению, то же самое можно сказать и в отношении Великобритании , в которой сейчас обсуждается вопрос об аресте имущества российских граждан.

«Мир не заканчивается между Америкой и Россией или Великобританией и Россией. И инвесторы в следующий раз просто задумаются над тем, стоит ли вкладывать в эти страны, где правительство так позволяет себя вести с инвесторами», — отметил депутат.

Ананских обратил внимание, что в России такие вещи невозможны. «Мы, наоборот, говорим инвесторам, чтобы они приходили и работали. Поэтому реагировать на санкции США каким-то жестким образом и тем самым отпугивать инвесторов нет никакого смысла», — сказал он.

В заключение депутат выразил уверенность, что действия и американцев, и британцев «еще аукнутся с точки зрения неприхода потенциальных инвесторов».