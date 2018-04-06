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Санкции против полпреда президента в ЮФО ввел Минфин США
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Санкции против полпреда президента в ЮФО ввел Минфин США 

Деловое сообщество 1 час назад
Соответствующий документ опубликовали на сайте американского Министерства финансов США. Работающий в Ростове-на-Дону полномочный представитель президента в Южном федеральном округе попал в черный список в связи с политикой российского правительства. Власти США недовольны участием России в ряде считающихся неприемлемыми компаний. США недовольны тем что Россия продолжает оккупировать Крым, провоцирует насилие на востоке Украины, поддерживает режим Башара Асада в Сирии и участвовало в кибератаках на США.
Лица, попавшие в санкционные списки, не просто не смогут въехать в США и получить визу. Под арест подпадают все виды собственности и денежных счетов в США. Вклады тоже заблокируют. Кроме Устинова в список попали губернатор Тульской области Алексей Дюмин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, экс-директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и многие другие. Соединенные Штаты ввели санкции против 38 граждан России и 14 компаний. Среди компаний под санкции попали «Агрохолдинг Кубань», компании «Базовый элемент», «Группа ГАЗ», «Газпром Бурение», Рособоронэкспорт, «Русские машины», АО «РФК-Банк», «Русал».
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