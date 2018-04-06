Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». УрФО. Выпуск № 394

Депутатам гордумы Екатеринбурга попало от PutinTeam

Илья Лобов, Говорят, что трем депутатам гордумы Екатеринбурга не слабо прилетело от руководства организации PutinTeam. Дело в том, что команда в поддержку президента России была создана перед мартовскими выборами. Однако, слухачи судачат, что трое народных избранников столицы Урала решили использовать PutinTeam в собственных избирательных кампаниях в гордуму Екатеринбурга. Якобы справедливороссы Александр Караваев и Антон Швалев начали активно пиариться на фоне президентской команды: указывать на плакатах и постерах, что они являются членами PutinTeam. В действительности же, в команду они якобы не входили. Когда об этом узнал основатель PutinTeam хоккеист Александр Овечкин , депутатов ждал большой скандал.

Комментарий: это вранье

Справедливоросс Илья Лобов заявил журналисту «ФедералПресс» , что Овечкин не собирался устраивать скандал: «Все это вранье». По его словам, он действительно состоит в PutinTeam и действительно распечатал свои плакаты с логотипом, но как действующий депутат он может информировать население о своей деятельности. По словам народного избранника, это не является частью предвыборной кампании в гордуму Екатеринбурга.

Мэр Артемовского может поплатиться креслом за коррупцию

По информации инсайдеров, девять депутатов городской думы Артемовского направили коллективную жалобу в правоохранительные органы на деятельность главы этого муниципалитета. Как уверяют слухачи, ранее покладистая мэру Андрею Самочерному дума завернула мэрские поправки в бюджет. Якобы во время рассмотрения поправок одной статьей шли расходы на газификацию, деньги на которую выделяет областной бюджет, расходы на командировки и представительские функции главы и т. п. Депутаты усмотрели в этом коррупционную составляющую.

Комментарий: в правоохранительные органы не писали

«Во время внеочередного заседания часть депутатов действительно выступала против поправок в бюджет и рекомендовала вынести расходы в различные статьи. На этой неделе поправки были приняты с учетом замечаний депутатов. Никаких жалоб в правоохранительные органы мы не писали», — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» один из депутатов из противников предложенных мэром поправок в бюджет.

Аlma mater уральских студентов оставили без дверей

Ходят слухи, что в здании УрФУ, которое находится напротив Оперного театра и представляет собой яркий пример советского конструктивизма, сменят дверную группу. Огромные деревянные двери бывшего здания УрГУ, в которые входило не одно поколение студентов, планируют заменить на обычные пластиковые. По слухам, двери уже продали какому-то коммерсанту для личного пользования. Якобы он займется их реставрацией и установит у себя.

Комментарий: установим такую же «Нет, это не так. Из трех «ниток» входной группы корпуса на проспекте Ленина демонтировали вторую, находившуюся в аварийном состоянии. Согласно охранным обязательствам, установлена будет точно такая же, полностью соответствующая архитектурному облику», — пояснил корреспонденту «ФедералПресс» пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский.

«Ренова» не получит концессию на нижнетагильскую воду

Говорят, что мэрия Нижнего Тагила приняла принципиальное решение отдать концессию на систему водоснабжения российско-венгерской «Уральской водной компании», несмотря на то, что проектом заинтересовалась и одна из «дочек» «Реновы» Виктора Вексельберга . Источники уверяют, что компания «Российские коммунальные системы» может стать участником конкурса, но реальных шансов на победу не имеет. Решение якобы было принято еще во время визита в Нижний Тагил президента Владимира Путина в начале марта.

Комментариев нет Мэрия Серова меняет любимого подрядчика

Серовские любители слухов обратили внимание, что первый замглавы администрации Вячеслав Семаков публично раскритиковал компанию «ЕК-Строй», которая возводит новое здание художественной школы. Семаков пообещал, что компания «ответит по всей строгости за нарушения на объекте». Ранее «ЕК-Строй» неоднократно выигрывала крупные подряды и считалась фаворитом мэрии. Злые языки отмечают, что одновременно с критикой «ЕК-Строй» Семаков рассыпался в комплиментах в адрес другого постоянного подрядчика — компании «Стандарт Строй».

Комментариев нет Корреспонденту «ФедералПресс» не удалось дозвониться по телефону «ЕК-Строя», указанному на сайте госзакупок.

Глава Троицка поссорился с прокурором

Источники в Троицке сообщают, что мэр Александр Виноградов испортил отношения с городским прокурором Василием Казанчуком. «Раньше разногласия решались в рабочем порядке, но общая кампания по увольнению директора лицея № 13 Сергея Старченко их рассорила, — рассказывает источник. — Казанчуку изначально не нравилось, что прокуратуре приходится участвовать в деле, против которого открыто выступают сотни горожан. Но когда Старченко восстановился через суд, прокуратура по принятым в ведомстве правилам вынужденно поддержала апелляционную жалобу мэрии».

По слухам, чтобы загладить трения, Виноградов даже уступил прокурору служебную квартиру, а сам чуть ли не переехал жить в рабочий кабинет в здании администрации. Помогло ли это решить конфликт, пока неизвестно.

Комментарий: все живут, где положено

В прокуратуре Троицка корреспондента «ФедералПресс» заверили, что никакого размена жилплощади между мэром и главой надзорного ведомства не происходило.

Областной депутат-эколог Махов получил выговор от руководства компартии

Источники сообщают, что депутат областного заксобрания от КПРФ Михаил Махов имел неприятную беседу с руководителями партии на федеральном уровне. Поводом стали сделанные в феврале публичные заявления Махова. Он, в частности, прямо заявлял, будто деятельность общественного движения «Анти СМОГ» финансируется напрямую из центрального аппарата КПРФ. Но, как утверждают слухмейкеры, деньги на приобретение передвижной экологической лаборатории, которая будет контролировать состояние воздуха в Челябинске , а также продвижение «Анти СМОГа» Махов на самом деле получил в форме частных пожертвований от различных источников, которые, в отличие от самого челябинского депутата, сторонятся личного пиара. И теперь сплетники спорят, сделал ли депутат-коммунист столь неосторожные заявления ради красного словца или преследовал при этом некие корыстные интересы. Говорят, первым лицам партии не понравилось, что в период избирательной кампании на Южном Урале частную инициативу депутата связывают с КПРФ.

Комментарий: неприятностей не было

«Никаких неприятностей у меня не было, — заявил корреспонденту «ФедералПресс» Михаил Махов. — Хотелось бы вообще узнать подробности, какого рода могли быть у меня проблемы с руководством партии».

Челябинские депутаты обвинили Александра Рымарева в скрытности

Говорят, начальник управления безопасности жизнедеятельности Челябинска Александр Рымарев получил разнос от депутатов городской думы на заседании профильной комиссии. Источник «ФедералПресс», близкий к работе управления БЖД, даже заявляет, что дума отказалась принимать отчет о работе ведомства. Однако другие слухачи сообщают, что отчет о готовности к весеннему паводку все-таки приняли, но с претензиями: Рымарев доложил, что подтопление угрожает поселкам Мелькомбинат и Благодатово, а после уточняющих вопросов выяснилось, что их жители об опасности не знают. Кроме того, депутат Константин Нациевский припомнил Рымареву осеннюю ситуацию, когда всю разъяснительную работу по поводу выброса рутения-106 взял на себя областной министр общественной безопасности Евгений Савченко , а городское управление БЖД ничего не сделало для успокоения граждан.

«У Рымарева подозрительно много недоброжелателей внутри ведомства, — делает вывод источник в городской думе. — Нам постоянно жалуются на проблемы в службе спасения, в других подразделениях. Большинство вопросов он мог бы легко парировать, но почему-то предпочитает отмалчиваться».

Комментарий: надо быть ближе к народу

«На последнем заседании руководству управления БЖД действительно пришлось выслушать ряд неприятных вопросов, — подтвердил «ФедералПресс» председатель думской комиссии Владимир Павленков. — И, по крайней мере, с претензиями об отсутствии работы по информированию населения я согласен. Мы поставили Рымареву задачу проработать это направление».

Районных полицейских заподозрили в подтасовке данных статистики

В СМИ Челябинской области опубликованы данные правоохранительных органов о количестве преступлений в каждом из муниципалитетов региона. Самыми безопасными оказались три ЗАТО региона: Трехгорный Снежинск и Озерск, а также Кунашакский район, где в 2017 году зарегистрировано меньше всего преступлений на тысячу душ населения. Ряд источников сомневается в объективности этих данных.

«Запретки» в прошлом году активно боролись за статус ТОСЭР, им жизненно необходимы были хорошие показатели даже по такой достаточно закрытой теме, — считает ветеран МВД. — Что касается Кунашакского района, то там в силу национального перекоса очень сильны родственные связи между ведомствами. Так что местные полицейские тоже могут идти на искажение статистики, чтобы выставить в лучшем свете местных же чиновников».

Комментарий: тогда Локомотивный — столица служебного подлога

В пресс-службе ГУ МВД выводы ветеранов полиции прокомментировать не смогли. Однако ряд действующих сотрудников в искажении данных сомневается. «Опубликованные данные — это статистика не полиции, а прокуратуры, — заверил „ФедералПресс“ один из офицеров. — А прокурорам, как надзорной конторе, нет смысла занижать или завышать показатели других силовиков: на самих прокурорах это никак не отразится».

ЮУрГУ «погорел» на пожарной безопасности

После задымления одного из корпусов Южно-Уральского государственного университета в зданиях вуза прошли проверки на пожарную безопасность. Говорят, не совсем удачно. Говорят, в здании Института спорта, туризма и сервиса на Рождественского, 5 были выявлены нарушения. Это даже стало поводом для временного закрытия корпуса и отправления студентов на вынужденные каникулы, пишут учащиеся в социальных сетях. Ученики разводят панику: ранее стало известно, что несколько факультетов не прошли государственную аттестацию по популярным специальностям, теперь вот проблемы с пожарной безопасностью.

Комментарий: не видим ничего страшного

В приемной института «ФедералПресс» сообщили, что полностью корпус не закрыт. В нем работает несколько человек, доступно расписание занятий. В нем указаны номера корпусов и аудиторий, в которые перенесены занятия из строения по Рождественского.

Копейске говорят о срыве ремонта дорог

В Копейске судачат, что город этой весной останется без дорог — якобы их ремонт может начаться не скоро. Оказалось, до недавнего времени право собственности на 600 муниципальных объектов не было оформлено городской администрацией. Сделать это мэрию на днях обязал суд по требованию прокуратуры. И вот теперь жители беспокоятся, что дорожники не успеют пройти все процедуры и с приходом тепла взяться за ремонт и содержание магистралей города, примыкающего к Челябинску.

Комментарий: успеется

«В 2017 году выполнена паспортизация на 143 дороги с асфальтовым покрытием. На подготовку паспортов на грунтовые дороги необходимо около 6 миллионов рублей. Эта работа уже начата, но в этом году средств на данные цели недостаточно. Текущее содержание дорог ведется: снег чистят, дороги подметают, грейдеруют. В летний период планируется 3 раза прогрейдеровать дороги. В настоящее время подготовлен аукцион на летнее содержание дорог, который состоится в конце апреля. Контракт на зимнее содержание еще действует. Сметы на ремонт дорог в настоящее время находятся в министерстве на проверке и согласовании. На эти цели выделено 22 миллиона рублей из областного бюджета и один миллион 700 тысяч рублей — это софинансирование из местного бюджета», — прокомментировала начальник отдела по связям с общественностью администрации Копейского городского округа Наталья Чабан.

Челябинской мэрии удалось расколоть экодвижение Николая Сандакова

Источники «ФедералПресс» предрекают скорый раскол экологического движения «Челябинск, дыши», во главе которого стоит бывший вице-губернатор Николай Сандаков. Эксперты связывают такой прогноз… с уступкой городских властей, санкционировавших «народный сход», митинг, за который Сандаков борется как минимум с февраля.

«Сандаков изначально требовал разрешить провести митинг на площади Революции, он понимал, что такое действо городские власти ни за что не санкционируют, — делится источник. — Ведь площадь вообще не входит в перечень площадок для общественно-политических мероприятий. Мэрия, словно боец айкидо, удачно подставилась, согласовав сквер Колющенко. Теперь радикально настроенные участники движения недовольны согласием Сандакова на перенос площадки и с хорошей долей вероятности не примут участие в «коллаборационистском» сходе в сквере. И протест «Челябинск, дыши» окажется пшиком: сразу станет видно, что Сандакова поддерживают несколько десятков человек, а не тысячи, как он утверждает».

Комментарий: а нам все равно

В пресс-службе администрации Челябинска заявили, что предоставили Сандакову площадку в сквере Колющенко просто потому, что так положено. «Организаторы схода нас уведомили, мы предоставили площадку для массового мероприятия, — сообщили в пресс-службе. — Ни о какой политике и раскалывании движения никто не думал».

Торговая сеть «Метрополис» уходит в Петербург

В области заговорили, что крупнейшая в Зауралье торговая сеть «Метрополис» якобы собирается встать на налоговый учет в другом регионе страны. Это слухмейкеры объясняют желанием перевести денежные потоки в более развитые регионы с меньшей налоговой нагрузкой на бизнес. Некоторые даже называют конкретный регион — Санкт-Петербург.

Комментарий: никаких документов о переводе нет «Я ничего об этом не слышал», — заявил генеральный директор ООО «Метрополис» Олег Серых.

В управлении ФНС по Курганской области корреспонденту «ФедералПресс» сообщили, что ООО «Метрополис» не подавало никаких документов о переводе.

Филиал РСХБ в Зауралье сокращают

Объявленное объединение филиалов Россельхозбанка в Курганской и Челябинской областях в регионе некоторые аграрии восприняли как сокращение представительства РСХБ в Зауралье или даже как ликвидацию. «Теперь все решения будут принимать в Челябинске, и нам будет сложнее работать с банком», — говорят предприниматели.

Комментарий: для клиентов банка никаких изменений не будет

«В Курганской области будет работать операционный офис РСХБ, ничего для наших клиентов не изменится», — сообщили в пресс-службе филиала банка в регионе. — Речь идет об оптимизации структуры. Сокращается часть штата бухгалтеров, юристов, службы безопасности. Но официальных уведомлений об этом пока нет. Во всем остальном никаких изменений нет».

Западная Сибирь

СИБУР готовит в Тобольске новый многомиллиардный проект

Говорят, что на тобольской промплощадке готовится новый крупный проект компании СИБУР. По слухам, это будет строительство еще одной очереди нефтехимического комплекса — ЗапСиб-3. «По масштабам он будет меньше „Запсибнефтехима“, который обойдется в десять миллиардов долларов, но больше Тобольск-Полимера, который стоил 2 миллиарда американских рублей», — шушукаются сплетники. Они рассказывают, что реализация проекта ЗапСиб-3 начнется в 2019 году, сразу после окончания строительства «Запсибнефтехима», который первоначально назывался ЗапСиб-2.

Комментарий: слух, не имеющий оснований

В пресс-службе Тобольской промышленной площадки заявили, что разговор про ЗапСиб-3 — это «слух, не имеющий оснований».

В Тобольске назревает налогово-патриотический скандал

Одного из лидеров местного предпринимательского сообщества заподозрили в неуплате налогов, говорят тобольские сплетники. По их версии, он обманул государство на десятки миллионов рублей. Назревает грандиозный скандал. «Этот человек — заметный общественный деятель, который на каждом углу заявлял, что он патриот и он не ворует. Но может оказаться, что наворованные миллионы он не в бизнес инвестировал, а выводил за границу», — шепчутся в кулуарах.

Комментарий: мы не можем это комментировать

В МИФНС № 7 по Тюменской области (Тобольская налоговая инспекция) от комментариев отказались, заявив: «В настоящее время мы не можем это комментировать».

Полицейский чин из Нефтеюганска хранил дома пять шуб и два пистолета

В Нефтеюганске продолжает раскручиваться уголовное дело, в котором фигурируют местные полицейские чины, в том числе начальник ОМВД Николай Плаксин и руководитель одного из отделов регионального управления ОМВД Роман Недыба. Бывшие силовики обвиняются в причастности к распространению контрафактного алкоголя на территории округа. Как сообщает источник в правоохранительных органах, недавно в деле появился еще один фигурант — заместитель начальника ОМВД по Нефтеюганску Марат Гафаров . Во время обыска в его квартире были обнаружены пять новых шуб с этикетками, а под подушкой «гражданин начальник» держал сразу два травматических пистолета. В гараже у Гафарова нашли двухсотый Land Cruiser.

Комментарий: у полицейских были тесные связи с бутлегерами

«Следствием установлено, что полицейские Нефтеюганска имели тесные связи с представителями подпольного алкогольного бизнеса. Лично начальник ОМВД Плаксин выдал главарю группировки Арифджону Худаярову электронный пропуск в здание ОМВД, куда он ходил, как к себе домой. Понятно, что он там не чаи распивал, а решал свои вопросы, и, разумеется, не безвозмездно», — говорит источник в силовом ведомстве.

Коммунисты очистят УИКи от «коллаборационистов»

По слухам, один из вопросов, который обсудят на пленуме тюменского обкома КПРФ, будет касаться представительства партии в участковых избирательных комиссиях. В них будут выдвинуты новые кандидаты взамен тех, кто не оправдал доверие на прошедших выборах президента.

Комментарий: там везде не наши люди

Сейчас формально коммунистов в УИКах представляют люди, которые на самом деле действуют в интересах других сил, считает глава обкома КПРФ Тамара Казанцева: «Их в свое время продвинул горком партии в лице Абукина, это вообще не наши люди, утвержденные по согласованию с органами власти — из управ, администрации и так далее. Наши интересы они никогда не отстаивали».

В интернете продают георгиевские ленточки

Тюменцы жалуются знакомым на продажу атрибутов Дня Победы, так называемых георгиевских ленточек. По идее, продавать их нельзя — к 9 Мая их раздают бесплатно. К тому же, патриотично настроенных горожан возмущает сам факт торговли символическими предметами.

Комментарий: продаются не сами ленточки, а броши из них Продавщицы самодельных украшений использовали ленточки для создания своих товаров наряду с множеством других материалов. Учитывая и труд мастера, нельзя сказать, что деньги просят за ленточку. Оппоненты возмущающихся в принципе не видят здесь оскорбления: украшение на основе ленточки выполняет, в общем-то, ту же цель, что и обычный атрибут 9 Мая, считают они.

Власти ХМАО ищут покупателей на свою долю в уставном капитале регионального авиаперевозчика, сообщают источники из первопрестольной. Предложение получили ряд крупных московских инвесторов. Надо отметить, что правительство Югры стало владельцем почти 40% акций «ЮТэйр» в 2015 году, вложив в финансовое оздоровление компании 11,5 млрд рублей. Но за это время властям региона даже за собственные деньги не удалось повлиять на формирование новых маршрутов по округу и более доступных цен на авиабилеты. Разочаровавшись в приобретении, власти, видимо, приняли решение избавиться от проблемного актива. Как рассказывают источники из одной инвестиционных компаний, продать пакет акций властям Югры будет не так-то просто: потенциальные покупатели считают парк компании устаревшим, указывают на то, что за последние годы в «ЮТэйр» увеличилось количество авиапроисшествий, а кроме того, авиаперевозчик накопил слишком много долгов перед банками.

Комментариев нет У выставочного зала в Тюмени появится парковка

Прошел слух, что у выставочного зала на Севастопольской улице появится большая автостоянка. Учитывая, сколько людей постоянно паркуют здесь свои машины, особенно во время выставок, понятно, что слух встретили радостно.

Комментарий: парковка будет, но количество мест пока неизвестно

Управа Ленинского округа готовится к масштабному благоустройству сквера имени Якова Неумоева, который примыкает к выставочному залу. Здесь появится группа из двадцати шести стел в честь тюменских предприятий, работавших на фронт Великой Отечественной войны, бюст Неумоева, новые тропинки, зона для прогулок с собаками и так далее. Оборудуют и бесплатную парковку, но вместимость ее пока неизвестна.

Ямальским оленеводам придется отказаться от кочевого образа жизни

Из-за падежа оленей на Ямале местным тундровикам, возможно, придется менять свой образ жизни на более оседлый. Вероятной причиной гибели животных называют бескормицу — добывать пищу оленям мешает снежный наст. Но он зафиксирован только в северных районах округа. Говорят, что если оленеводы будут оставаться в южных районах и вести оседлый образ жизни, то это позволит сохранить жизни оленей.

Комментарий: северный народ на это не пойдет

«Северный народ настолько консервативен, что вряд ли будет это делать. Тут уже каждый оленевод должен решить сам для себя, что ему выбирать. Это эволюция. Кто не смог перестроиться, те умирают, как бы это жестоко ни звучало. А мы можем только посочувствовать оленеводам, потому что для них потеря оленей — большая социальная и финансовая проблема», — заявил ветеринарный врач, специалист по оленеводству Андрей Подлужнов.

В Тюмени начался птичий грипп

В Тюмени люди обнаружили десятки мертвых птиц на улице Мельникайте. По словам горожан, дорога была просто усыпана тушками. Люди переживают, что причиной мог быть птичий грипп. Ранее замначальника управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц предупреждал, что в регионе находятся огромные птицеводческие предприятия, поэтому следует уделять территории повышенное внимания.

Комментарий: вируса нет Официального подтверждения вируса птичьего гриппа в Тюмени нет. Ученые утверждают, что причиной гибели птиц могли быть шумоизоляционные экраны, установленные на обочинах новой развязки на улице Мельникайте. Птицы не замечают их, врезаются и гибнут.

Экологические проблемы и ипотечники могут подпортить карьеру Комаровой

Над властями Югры потихоньку начинают сгущаться тучи. Причины две, считают слухачи: экологические проблемы в регионе (закрыта крупнейшая свалка под Сургутом , и под угрозой закрытия такая же в Нижневартовске ) и нежелание работать с протестно настроенными активистами из числа молодых семей, лишенных компенсаций по формальным причинам. Ранее эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) заявляли, что просчеты в подобных направлениях могут дорого стоить. Можно вспомнить протесты в Кемерове Волоколамске , которые показали, что не всегда региональные власти справляются с мониторингом недовольства и умеют адекватно реагировать на общественные волнения.

Есть еще один важный момент. Из Москвы все чаще приходят слухи о будущем премьер-министра Дмитрия Медведева . Хозяйка Югры считается человеком команды Медведева. Если последний в ближайшее время покинет кабмин, то позиции губернатора могут сильно пошатнуться.

Комментариев нет Учительницу ямальской школы обвинили в оскорблении КМНС

Учительницу школы № 3 в Лабытнанги обвинили в оскорблении представителей КМНС. Пользователи обнаружили, что женщина в социальных сетях пишет негативные комментарии про ненцев. В доказательство ямальцы выложили скрины, где пользователь Лидия Дани пишет: «Ненцы — это народ, в котором никогда не было мозгов». Также женщина называет представителей этой народности «вшивыми» и живущими в грязи. В ответ пользователи поразились, откуда у нее такая злость на ненцев. Позднее появилась информация, что Лидия Дани — это учительница школы. Жители считают, что ее надо привлечь к ответственности за разжигание национальной розни и расовой ненависти.

Комментарий: не в курсе ситуации

В школе № 3 «ФедералПресс» заявили, что не в курсе ситуации. Сотрудник порекомендовал поговорить с директором, но оперативный комментарий от него получить не удалось.

Уборка снега шокировала мэра Нижневартовска

Мэр Нижневартовска назвал работу местных коммунальщиков неудовлетворительной, обвинив их в некачественной работе по уборке снега с дорог и дворов. По словам журналистов, видевших настроение Василия Тихонова во время рабочей поездки по городу, градоначальник был шокирован тем, что в преддверии паводка самые проблемные участки города (поселок Дивный, который топит чуть ли не каждую весну) до сих пор завалены снегом. Такая же ситуация в старой части города.

Комментарий: это правда

«Глава поручил устранить все замечания в кратчайшие сроки, пока не началось активное таяние снега. Особое внимание следует уделить очистке территории в поселке Дивный и в старой части города. Это не только мнение Тихонова, но и оценка всех жителей», — сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ администрации города.

В СурГУ сорвали голосование по коллективному договору

Недовольные профессора университета устроили демарш на прошедшей в четверг конференции трудового коллектива. Как рассказывают участники событий, на повестке дня стояли два важных для жизни вуза вопроса: принятие новой редакции коллективного договора и избрание нового состава ученого совета. Обсуждение документа преподавательским составом длилось четыре часа, вносились поправки, предложенные институтами, практически каждая обсуждалась и согласовывалась. Когда приступили к голосованию, казалось, что все вопросы по соглашению уже сняты. Но уже после вскрытия урны и подсчета голосов выяснилось, что двое преподавателей, ранее высказывавших недовольство действиями ректора Сергея Косенка, не положили свои бюллетени в урны. В итоге получилось, что количество «проголосовавших» мандатов не соответствует количеству участников конференции. А это значит, что голосование считается недействительным. Теперь руководству СурГУ придется созывать новую конференцию для принятия нового коллективного договора и избрания ученого совета.

Комментарий: идет передел власти

«Складывается впечатление, что эти люди радеют не за науку, а за передел власти. Не исключено, что это попытка мести за то, что их отлучили от кормушки. То есть на самом деле люди преследуют собственные интересы, совершенно не считаясь с интересами и мнением коллектива, который теперь остался без основного документа, регламентирующего работу преподавателей», — высказывает свое мнение один из сотрудников СурГУ.