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Новости о коррупции за 6 апреля
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Новости о коррупции за 6 апреля 

pasmi.ru 1 час назад
Антикоррупционная политика
Чиновники, олигархи и главы госкомпаний: кто попал под санкции США
Правительство США подготовило новый санкционный список, в который внесли более 20 крупных российских чиновников и бизнесменов, в том числе руководителей госкомпаний, а также десяток юридических лиц. Всем участникам списка запрещено заключать сделки с американцами и хранить свои активы в США.
Путин произвел генеральскую уборку в силовом блоке
Президент Владимир Путин освободил от должностей руководителей нескольких региональных управлений Следственного комитета, глав УМВД и УФСИН в Удмуртии и других высокопоставленных сотрудников силовых ведомств. Всего под кадровую метлу попали одиннадцать генералов.
Губернатор Сахалина предложил создать для Дальнего Востока особую систему госконтрактов
Подрядчики, демпингующие на конкурсах за счет дешевой мигрантской рабсилы, лишают заказов дальневосточные строительные компании. Такое наблюдение озвучил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяка, предложив правительству создать конкурентоспособную контрактную систему, которая бы защитила интересы Дальнего Востока и районов Крайнего Севера.
Главный единоросс Госдумы выступил против назначения Тулеева спикером парламента Кузбасса
Планы экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева занять пост председателя областного Совета народных депутатов вызвали критику со стороны вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, возглавляющего фракцию «Единой России». Неверов считает назначение Тулеева неправильным и чуть ли не издевкой над жителями Кузбасса.
Борьба с коррупцией
Московские власти распродают построенные для очередников квартиры как элитное жилье
Мэрия Москвы выставила на продажу квартиры в центре города, построенные в рамках городской программы «Жилище» с целью передачи или продажи на льготных условиях многодетным семьям, военным и расселяемым из общежитий.
Многомиллионные хищения выявлены при закупке микросхем для ГЛОНАСС
Для создания наземного сегмента комплекса ГЛОНАСС были закуплены 200 микросхем за 84,8 млн рублей при их реальной стоимости около 500 рублей.
В Мурманской области завершено расследование дела о хищении около 1 млрд рублей
В Мурманской области следователи завершили расследование дела о мошенничестве почти на 1 млрд рублей в отношении бывшего советника экс-губернатора Мурманской области, экс-депутата региона и еще четырех их соучастников.
Бывший главный налоговик Тамбовской области осуждена на 9 лет колонии за взятки
Суд в Моршанском районе Тамбовской области приговорил экс-руководителя регионального Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Любовь Кругову к девяти годам колонии общего режима за многочисленные взятки.
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