Эксперт: Афганский героин в России вытеснила китайская синтетика 

Трафик героина из Афганистана в Россию значительно сократился. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, как передает ТАСС, вместо центрального маршрута, по которому наркотики поставлялись в Россию, преступные группировки стали больше использовать западный и восточный маршруты.
Предправления Национального антинаркотического союза Никита Лушников в беседе с НСН рассказал, почему рано радоваться этой статистике.
«Мы действительно можем это констатировать. Люди, которые работают не в кабинетах, а на улицах, видят, какой сейчас наркотик популярен, насколько его много. Сейчас рынок заполнила синтетика из Китая. Опиум явно отступил. Очень мало опиумных наркотиков: мак, «черняшка» вообще пропали, героин, конечно, есть, но уже далеко не того качества, который был. Так что мы подтверждаем, что это по факту так. Но в этом году было на 60% больше засеяно опиумного мака. Соответственно, в конце года можно ожидать большой прирост и трафика, и доли опиумных наркотиков на черном рынке», — сказал он в беседе с НСН.
Ранее Лушников объяснил НСН, почему нельзя говорить о снижении употребления наркотиков среди молодежи.