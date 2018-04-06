Пайщики Матвеевского совхоза ждут компенсации уже более 20 лет

Еще в 90-ые годы пайщики совхоза должны были получить в собственность землю. Но огромный участок в 1800 гектаров приватизировали другие люди. В результате бывшие собственники остались и без земельного пая, и без денег. На встрече интересы пайщиков представляла общественная организация «Крестьянский фронт».

По факту мы имеем что? Есть более 500 человек, у которых нарушены права на их собственность или компенсацию денежную. Это обсуждаемо. Но права нарушены. И есть некие лица, которые эти права себе присвоили и этим имуществом сейчас пользуются

Вдобавок к этому, пострадавшим не дают ознакомиться с материалами дела. На совещании решили предоставить пайщикам доступ к расследованию, а встречи правоохранительного и правозащитного блоков сделать более частыми.

Предлагаю раз в месяц встречаться в таком формате, особенно сейчас, когда мы будем налаживать наше взаимодействие. Мы готовы, мы будем отстаивать ваши интересы, будем привлекать депутатов государственной думы , областной думы, запросы пойдут

— Андрей Иванов, глава Одинцовского района.

Андрей Иванов подчеркнул, что при необходимости к расследованию этого дела будут привлечены эксперты, адвокаты и юристы.