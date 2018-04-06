Пайщики Матвеевского совхоза ждут компенсации уже более 20 лет 

Их судьбу обсуждали в администрации Одинцовского района. Пути решения проблемы искали совместно с представителями полиции, следственного комитета и прокуратуры. На встрече присутствовал и глава района Андрей Иванов.
Еще в 90-ые годы пайщики совхоза должны были получить в собственность землю. Но огромный участок в 1800 гектаров приватизировали другие люди. В результате бывшие собственники остались и без земельного пая, и без денег. На встрече интересы пайщиков представляла общественная организация «Крестьянский фронт».
По факту мы имеем что? Есть более 500 человек, у которых нарушены права на их собственность или компенсацию денежную. Это обсуждаемо. Но права нарушены. И есть некие лица, которые эти права себе присвоили и этим имуществом сейчас пользуются
— Евгений Овсиенко, председатель общественного движения «Крестьянский фронт».
Вдобавок к этому, пострадавшим не дают ознакомиться с материалами дела. На совещании решили предоставить пайщикам доступ к расследованию, а встречи правоохранительного и правозащитного блоков сделать более частыми.
Предлагаю раз в месяц встречаться в таком формате, особенно сейчас, когда мы будем налаживать наше взаимодействие. Мы готовы, мы будем отстаивать ваши интересы, будем привлекать депутатов государственной думы, областной думы, запросы пойдут
— Андрей Иванов, глава Одинцовского района.
Андрей Иванов подчеркнул, что при необходимости к расследованию этого дела будут привлечены эксперты, адвокаты и юристы.