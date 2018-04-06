Когда появился Wi-Fi? Заглянем в историю

Правда ли, что Wi-Fi изобрели во время Второй мировой войны? Кто на самом деле придумал технологию? CHIP заглянул в прошлое и подготовил настоящий исторический ликбез на тему WLAN.

Немного теории: что такое WLAN?

Без сети WLAN или Wi-Fi уже невозможно представить себе современную жизнь. Сложно найти хотя бы один городской дом без роутера или поддержки Wi-Fi. Кратко о терминах: WLAN (от англ. Wireless Local Area Network) — беспроводная локальная сеть, которая связывает различные устройства с поддержкой WLAN.

Диапазон такой сети в помещении достигает расстояния от 30 до 100 метров. Стены и другие препятствия могут значительно уменьшить эти значения.

Для WLAN используются диапазоны частот 2,4 ГГц и 5 ГГц. Очень редко — 60 ГГц. Они, в свою очередь, делятся на разные каналы. Частоты доступны по всему миру без лицензии. Wi-Fi: от Второй мировой до наших дней Хотя многие считают, что WLAN — современное изобретение, первые идеи этой технологии появились уже во время Второй мировой войны в 1940 году. Но они не принадлежали военным.

Это были не известные инженеры, а австрийская актриса Хеди Ламарр и музыкант Джордж Антейл, у которых возникла идея получить патент на так называемые Frequency Hopping или «прыгающие частоты». К этой мысли они пришли, когда столкнулись с проблемой синхронизации 16 самостоятельно играющих пианино друг с другом и с пленкой. Благодаря браку Хеди Ламарр с фабрикантом оружия Фрицем Мандлем, у нее, возможно, был доступ к секретной информации о беспроводной технологии. С помощью профессора электротехники Хеди Ламарр и Джордж Антейл смогли подать заявку на патент после нескольких месяцев работы, но никогда не воспользовались им.

Это был патент на систему, позволяющую дистанционно управлять торпедами. Они могли часто менять свою частоту, чтобы попасть в цель до того, как враг засечет их и обезвредит. Эта идея намного опередила свое время. Только 20 лет спустя, в 1969 году, Гавайский университет разработал беспроводную сеть, которая была очень близка к сегодняшней сети WLAN.

Предполагалось, что Aloha-Net соединит разные места университета, которые были расположены на разных островах. С центрального компьютера на острове Оаху здания университета были успешно соединены друг с другом.

Прошло еще более десяти лет, когда компания Lucent заинтересовалась этой идеей и первой выпустила на рынок WaveLan в 1988 году. У Lucent была практически монополия на необходимые компоненты. Поскольку они не распространяли информацию о технологиях, другим производителям было сложно воссоздать систему. И даже если бы они это сделали, только Lucent имел право устанавливать чипсеты. А без них система не функционировала, несмотря на все остальные компоненты.

Таким образом, в то время Wi-Fi был дорогостоящим удовольствием и все еще далек от повседневного и доступного использования. Эксперты считали, что сеть еще долго будет доступна только для небольшого круга избранных.

В конце концов, именно компания Apple выпустила в 1999 году iBook. Он был оснащен технологией Airport-Technologie, которая работала вместе с базовой станцией. Она стоила 300$, а беспроводная карта для WLAN со встроенным чипсетом от Lucent стоила еще $ 100. По сравнению с началом деятельности Lucent эти цены считались не такими уж и высокими.

Поскольку iBook от Apple была разработана для студентов, школьников и частных клиентов и была более дешевой переносной версией iMac, производители поняли, что продавать устройства с Wi-Fi простым пользователям довольно выгодно. Растущий спрос, прогрессивное развитие и исследования в этой области позволили и другим производителям поставить себя в один ряд с Lucent и разработать собственные чипсеты.

Своего рода «дочка» WLAN — Voice over IP или VoIP — интернет телефония. Обе системы передают информацию в виде пакетов данных. В случае с VoIP пользователи могут вполне недорого общаться по интернету, который заменяет привычную телефонную сеть.

Одним из первых стала компания Harris Semiconductor. Ее философия в отношении передачи информации была гораздо менее жесткой, чем у Lucent, и в дополнение к техническому прогрессу цены были снижены еще больше. В настоящее время почти в каждом доме в есть сеть WLAN. Невозможно представить себе ни одной компании или предприятия, где не было бы Wi-Fi.

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