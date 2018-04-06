Ещё
США ввели санкции против не очень активных депутатов ГД, считает Морозов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США ввели санкции против не очень активных депутатов ГД, считает Морозов 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Новые персональные санкции США против депутатов Госдумы адресованы не очень активным парламентариям, тем, кто не проявил себя ни против Вашингтона, ни против кого бы то ни было еще, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Как следует из опубликованного в пятницу заявления министерства финансов США, 17 должностных лиц из России попали под новые санкции Вашингтона. В список, в частности, вошли министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, начальник антиэкстремистского главка МВД генерал Тимур Валиулин, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Скоч и другие.
"Что касается персональных санкций против депутатов Госдумы, то я даже не могу это внятно прокомментировать. Потому что названные фамилии, на мой взгляд, никак себя не проявили в каких-то действиях против Америки и против кого бы то ни было. Это депутаты такие, не очень активные в нашем поле", — сказал Морозов.
Он также отметил, что санкции США против "Рособоронэкспорта" являются проявлением недобросовестной конкуренции на рынке вооружений.
"Поскольку всем известно, что на рынке вооружений Россия и США ведут довольно жесткую конкурентную борьбу, и таким образом, видимо, Америка будет пытаться ослабить своего конкурента", — пояснил Морозов.
РИА Новости: последние новости
Три писателя отказались от работы в Шведской академии из-за секс-скандала Рособоронэкспорт попал в список санкций США по Сирии Минск и Москва инициировали заявление о невмешательстве во внутренние дела
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян257
В США заговорили об угрозе военным летчикам112
Путин уволил одиннадцать генералов283
Украину «завалило» фальсификатом из Европы150
У Дурова нашли британское гражданство45
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение