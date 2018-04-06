США ввели санкции против не очень активных депутатов ГД, считает Морозов 

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Новые персональные санкции США против депутатов Госдумы адресованы не очень активным парламентариям, тем, кто не проявил себя ни против Вашингтона, ни против кого бы то ни было еще, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Как следует из опубликованного в пятницу заявления министерства финансов США, 17 должностных лиц из России попали под новые санкции Вашингтона. В список, в частности, вошли министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, начальник антиэкстремистского главка МВД генерал Тимур Валиулин, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Скоч и другие.
"Что касается персональных санкций против депутатов Госдумы, то я даже не могу это внятно прокомментировать. Потому что названные фамилии, на мой взгляд, никак себя не проявили в каких-то действиях против Америки и против кого бы то ни было. Это депутаты такие, не очень активные в нашем поле", — сказал Морозов.
Он также отметил, что санкции США против "Рособоронэкспорта" являются проявлением недобросовестной конкуренции на рынке вооружений.
"Поскольку всем известно, что на рынке вооружений Россия и США ведут довольно жесткую конкурентную борьбу, и таким образом, видимо, Америка будет пытаться ослабить своего конкурента", — пояснил Морозов.