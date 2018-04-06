США ввели санкции против не очень активных депутатов ГД, считает Морозов

"Что касается персональных санкций против депутатов Госдумы, то я даже не могу это внятно прокомментировать. Потому что названные фамилии, на мой взгляд, никак себя не проявили в каких-то действиях против Америки и против кого бы то ни было. Это депутаты такие, не очень активные в нашем поле", — сказал Морозов.

Он также отметил, что санкции США против "Рособоронэкспорта" являются проявлением недобросовестной конкуренции на рынке вооружений.

"Поскольку всем известно, что на рынке вооружений Россия и США ведут довольно жесткую конкурентную борьбу, и таким образом, видимо, Америка будет пытаться ослабить своего конкурента", — пояснил Морозов.