Депутат пойман на взятке в Нижегородской области

— Депутат умышленно совершил тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание свыше трех лет лишения свободы, — сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции

Каштанов пытался заплатить сотруднику силовых структур за конфиденциальную информацию. Несколько дней назад депутату предъявили обвинение. Выксунский городской суд отправил его под домашний арест на 1 месяц 29 суток.

Кроме того, политик может лишиться депутатского мандата.