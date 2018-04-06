Ещё
Депутат пойман на взятке в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат пойман на взятке в Нижегородской области 

nn.ru 19 минут назад
Фото: nn.ru
— Депутат умышленно совершил тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание свыше трех лет лишения свободы, — сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции
По информации портала Выкса.рф, речь идет о депутате Антоне Каштанове, сообщает Выкса.рф. Он был выдвинут от партии «Единая Россия» по округу № 13 (мкр. «Юбилейный»). Работает на колесо-прокатном производстве ВМЗ.
Каштанов пытался заплатить сотруднику силовых структур за конфиденциальную информацию. Несколько дней назад депутату предъявили обвинение. Выксунский городской суд отправил его под домашний арест на 1 месяц 29 суток.
Кроме того, политик может лишиться депутатского мандата.
nn.ru: последние новости
На «Заводе им. Свердлова» обвинили в обысках своих партнеров В СИЗО, где содержится Олег Сорокин, заклеивают камеры бумагой У двух секси нижегородок появился шанс попасть на обложку Maxim
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам110
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян255
Путин уволил одиннадцать генералов283
Украину «завалило» фальсификатом из Европы149
У Дурова нашли британское гражданство45
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение