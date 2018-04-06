Депутат пойман на взятке в Нижегородской области 

— Депутат умышленно совершил тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание свыше трех лет лишения свободы, — сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции
По информации портала Выкса.рф, речь идет о депутате Антоне Каштанове, сообщает Выкса.рф. Он был выдвинут от партии «Единая Россия» по округу № 13 (мкр. «Юбилейный»). Работает на колесо-прокатном производстве ВМЗ.
Каштанов пытался заплатить сотруднику силовых структур за конфиденциальную информацию. Несколько дней назад депутату предъявили обвинение. Выксунский городской суд отправил его под домашний арест на 1 месяц 29 суток.
Кроме того, политик может лишиться депутатского мандата.