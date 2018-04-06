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AFP: умер последний диктор французского движения Сопротивления
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AFP: умер последний диктор французского движения Сопротивления 

ТАСС 26 минут назад
ТАСС, 6 апреля. Франк Бауэр, последний из дикторов «Радио Лондон» (BBC Radio London), вещавшего из британской столицы для участников движения Сопротивления во Франции в годы Второй мировой войны, скончался в пятницу на 100-м году жизни. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на его сына.
Бауэр с 1941 по 1943 год входил в группу французских журналистов, которые на волнах Би-би-си передавали из Лондона сотни кодированных сообщений для французов, боровшихся с нацистами. Память журналиста, скончавшегося в пятницу на севере Франции, почтил среди прочих президент страны Эмманюэль Макрон.
"Он был участником движения Сопротивления, и его голос направлял многие опасные операции, которые привели к победе. Теперь этот голос затих. Франк Бауэр скончался в возрасте 99 лет, последний из выживших журналистов «Радио Лондон». Он навсегда останется в памяти народа", — написал Макрон в своем Twitter.
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