Первую очередь реновации поселка Тухард на Таймыре завершат к осени

ТАСС , 6 апреля. Первую очередь реновации аварийного арктического поселка Тухард на севере Красноярского края планируется завершить к осени. Об этом пятницу ТАСС сообщила вице-президент, статс-секретарь и член правления компании «Норникель» Елена Безденежных.

"Для нас это первый опыт строительства подобных поселков, ведь получается, что возводим его в чистом поле, так как Тухард переносится в сторону — в экологически чистое место. Сейчас подрядчики выходят на площадку, и к осени мы увидим первые результаты, первую очередь строительства двухквартирных жилых домов", — сказала Безденежных.

Она отметила, что целый год ушел на подготовку работ, закупку оборудования, подготовку документации. «Запланирована и социальная инфраструктура: медицинский пункт, полицейский участок, клуб, магазин», — подчеркнула вице-президент "Норникеля"

Сегодня практически весь жилой фонд поселка находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях — так называемых бочках и балках, которые ранее были построены для геологов, ведущих разведку на территории Таймыра.

Представители коренных малочисленных народов Севера в прошлом веке селились рядом с объектами «Норильскгазпрома» (дочерняя компания ГМК «Норникель»), что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. И только позже Красноярский край принял решение о создании поселка, в котором по сей день нет социальных объектов, учреждений культуры и образования.