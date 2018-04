Самый грустный бульдог стал мемом

Английский бульдог из Германии по прозвищу Мадам Брови (Madame Eyebrows) стал международной знаменитостью благодаря печальному выражению морды. Серые пятна над глазами собаки похожи на брови, из-за чего пес кажется очень грустным, сообщает Siv Times.

Хозяйка бульдога Янина Додо утверждает, однако, что внешность ее питомца обманчива. По словам женщины, любой, кто хоть раз видел Мадам Брови живьем, не сомневается, что животное счастливо.

Be naughty, wild& wonderful… ( Astrid Lindgren ) I think this is exactly me: a bulldog😊😊 One question: 19.000 people follow me!thank you soooooo much!😚😚😚😚… but only 3000 people like my pictures. Hey:where are you: 16.000 others? You dont like my pictures?😣😣😣😣

Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows) 1 Апр 2018 в 1:28 PDT Good morning! Guten morgen! Buenos dias! Bongiorno😊😊😊😚😚😚😚😚😚😚

Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows) 30 Мар 2018 в 12:06 PDT Hi everybody! How was your monday? Do you remember…i don't like mondays😐😐 But today i had fun… do you know the feeling…when you look at the neighbours cat… 🐺 and she 's behaving like a princess😝😝 pittyful! Embarassing. ! … Fortunately i m a dog. 😂 Hope you have a great evening😘😘

Публикация от Madame Eyebrows (@madame_eyebrows) 26 Мар 2018 в 1:52 PDT На «Инстаграм» пса подписаны почти 33 тысячи человек.