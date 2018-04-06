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В Москве прошел конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по работе с личным составом территориальных органов МВД России
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В Москве прошел конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по работе с личным составом территориальных органов МВД России 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 47 минут назад
В Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя прошел конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по работе с личным составом территориальных органов Министерства на звание «Лучший по профессии».
В конкурсе приняли участие 89 представителей регионов со всей России, которые продемонстрировали свои знания и умения по правовой и служебной подготовке. Также конкурсанты состязались в выполнении силовых упражнений, боевых приёмов борьбы и в стрельбе из огнестрельного оружия.
Заместитель начальника Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-майор внутренней службы Виталий Краснов, подводя итоги конкурса, подчеркнул, что мероприятие проводилось на базе одного из лучших вузов системы МВД России, в котором созданы все условия для получения знаний и навыков благодаря высокопрофессиональному профессорско-преподавательскому составу.
Начальник Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко поздравил победителей и призеров конкурса, показавших высокий уровень профессиональной компетентности.
По итогам конкурса в номинации «Огневая подготовка» дипломом 1 степени награжден полковник внутренней службы В. В. Зезев (УМВД России по Тюменской области), дипломом 2 степени — полковник внутренней службы А. А. Лутовинов (УМВД России по Орловской области), дипломом 3 степени — старший лейтенант внутренней службы Н. Б. Вальков (УМВД по Вологодской области).
В номинации «Служебная подготовка» дипломом 1 степени награжден полковник внутренней службы Е. В. Кузьмина (МВД по Республике Саха -Якутия), дипломом 2 степени — полковник внутренней службы И. И. Засыпкин (УМВД России по Тамбовской области), дипломом 3 степени — майор внутренней службы А. В. Бочарова (УМВД России по Еврейской автономной области).
В номинации «Правовая подготовка» дипломом 1 степени награжден подполковник внутренней службы Н. Г. Кошелева (ГУ МВД России по Нижегородской области), дипломом 2 степени — подполковник внутренней службы С. В. Скрипаль (УМВД России по Амурской области), дипломом 3 степени — подполковник внутренней службы С. В. Тетерев (МВД по Республике Татарстан).
В номинации «Физическая подготовка» дипломом 1 степени награжден подполковник внутренней службы С. А. Попов (МВД по Республике Коми), дипломом 2 степени — старший лейтенант внутренней службы Н. В. Вальков (УМВД по Вологодской области), дипломом 3 степени — подполковник внутренней службы Е. А. Занин (МВД по Республике Карелия).
Победителями и призёрами конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по работе с личным составом территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии» в общем зачете стали:1 место — старший лейтенант внутренней службы Н. Б. Вальков (УМВД по Вологодской области);2 место — подполковник внутренней службы Е. А. Занин (МВД по Республике Карелия);3 место — полковник внутренней службы А. В. Тырин (ГУ МВД России по Саратовской области).
По окончании мероприятия перед конкурсантами выступил творческий коллектив художественной самодеятельности Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.
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