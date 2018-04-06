В Москве прошел конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по работе с личным составом территориальных органов МВД России

Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя прошел конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по работе с личным составом территориальных органов Министерства на звание «Лучший по профессии».

В конкурсе приняли участие 89 представителей регионов со всей России , которые продемонстрировали свои знания и умения по правовой и служебной подготовке. Также конкурсанты состязались в выполнении силовых упражнений, боевых приёмов борьбы и в стрельбе из огнестрельного оружия.

Заместитель начальника Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-майор внутренней службы Виталий Краснов , подводя итоги конкурса, подчеркнул, что мероприятие проводилось на базе одного из лучших вузов системы МВД России, в котором созданы все условия для получения знаний и навыков благодаря высокопрофессиональному профессорско-преподавательскому составу.

Начальник Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко поздравил победителей и призеров конкурса, показавших высокий уровень профессиональной компетентности.

По итогам конкурса в номинации «Огневая подготовка» дипломом 1 степени награжден полковник внутренней службы В. В. Зезев (УМВД России по Тюменской области ), дипломом 2 степени — полковник внутренней службы А. А. Лутовинов (УМВД России по Орловской области ), дипломом 3 степени — старший лейтенант внутренней службы Н. Б. Вальков (УМВД по Вологодской области ).

В номинации «Физическая подготовка» дипломом 1 степени награжден подполковник внутренней службы С. А. Попов (МВД по Республике Коми ), дипломом 2 степени — старший лейтенант внутренней службы Н. В. Вальков (УМВД по Вологодской области), дипломом 3 степени — подполковник внутренней службы Е. А. Занин (МВД по Республике Карелия ).

Победителями и призёрами конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по работе с личным составом территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии» в общем зачете стали:1 место — старший лейтенант внутренней службы Н. Б. Вальков (УМВД по Вологодской области);2 место — подполковник внутренней службы Е. А. Занин (МВД по Республике Карелия);3 место — полковник внутренней службы А. В. Тырин (ГУ МВД России по Саратовской области ).

По окончании мероприятия перед конкурсантами выступил творческий коллектив художественной самодеятельности Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.