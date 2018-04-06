Первобытность: жители острова тысячи лет никого не пускают на свои земли 

Проживающие на просторах принадлежащего Индии острова Северный Сентинель граждане более тысячи лет не пропускают на свои земли представителей цивилизованного мира, и живут на изолированной местности, воинственно ее защищая. Аборигены ведут быт так, словно мир все еще находится в каменном веке, а самобытная культура местных неизбежно окажется уничтожена, если они приобщаться к развивающемуся миру.
В XIX столетии о скалы вышеупомянутого острова несколько раз терпели крушение корабли, пока их экипажи безуспешно предпринимали попытки высадиться на суше, но аборигены прогоняли гостей, пуская в ход копья и стрелы. В 1897 году к Сентинелю прибыла полиция в поисках сбежавшего преступника, но его в итоге обнаружили с перерезанным горлом.
Летом 1981 у берегов острова на мели оказался корабль «Примроуз», когда туземцы оказались настроены весьма агрессивно к экипажу, бросая в них копья и стрелы. Само судно размещалось далеко от берега, поэтому люди не пострадали, и их в итоге эвакуировали посредством вертолета. «Примроуз» до сих пор находится около Северного Сентинеля, разрушаясь под влиянием погодных условий.
Ученые несколько раз проводили попытки сблизиться с аборигенами при помощи доброжелательности, они привозили дары с улыбками, но это не помогло. Туземцы высказали свое равнодушие и угрожали заточенными копьями. Всего на Северном Сентинеле проживают около 400 граждан, а сам остров имеет площадь порядка 72 кв. км. В 1991 научный работник из Индии смог обратить на себя внимание у аборигенов, которых заинтересовали красные пластиковые ведра. На протяжении нескольких лет исследователи оставляли ведра на берегу, и их сразу же забирали туземцы, причем они не решались общаться и не придвигались близко к ученым. Однако удалось выяснить, что их язык не походит ни на один другой, что подтверждает теорию о том, что данное племя живет здесь изолированно долгие столетия. Вскоре обитатели острова перестали относиться холодно к ученым и настроились враждебно, пуская стрелы в корабли и, кроме того, вертолеты. В 2006 здесь убили двух индийских рыбаков, чью лодку прибило к берегам острова. Официально Северный Сентинель подчиняется Индии, но правительство отказывается вмешиваться в дела аборигенов, более того, их охраняют от туристов. Дело в том, что такое знакомство опасно для граждан, а сами туземцы не имеют иммунитета против современных болезней и могут умереть от простого насморка. Несмотря на то, что аборигены совершенно не интересуются современным миром, ученые заинтересованы в их мнении по поводу окружающего мира.]]>