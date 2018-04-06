Первобытность: жители острова тысячи лет никого не пускают на свои земли

Проживающие на просторах принадлежащего Индии острова Северный Сентинель граждане более тысячи лет не пропускают на свои земли представителей цивилизованного мира, и живут на изолированной местности, воинственно ее защищая. Аборигены ведут быт так, словно мир все еще находится в каменном веке, а самобытная культура местных неизбежно окажется уничтожена, если они приобщаться к развивающемуся миру.

В XIX столетии о скалы вышеупомянутого острова несколько раз терпели крушение корабли, пока их экипажи безуспешно предпринимали попытки высадиться на суше, но аборигены прогоняли гостей, пуская в ход копья и стрелы. В 1897 году к Сентинелю прибыла полиция в поисках сбежавшего преступника, но его в итоге обнаружили с перерезанным горлом.

Летом 1981 у берегов острова на мели оказался корабль «Примроуз», когда туземцы оказались настроены весьма агрессивно к экипажу, бросая в них копья и стрелы. Само судно размещалось далеко от берега, поэтому люди не пострадали, и их в итоге эвакуировали посредством вертолета. «Примроуз» до сих пор находится около Северного Сентинеля, разрушаясь под влиянием погодных условий.