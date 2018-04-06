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Тест: Что вы знаете о Рунете?
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Тест: Что вы знаете о Рунете? 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: Public Domain
Седьмого апреля отмечается День рождения Рунета. В этот день в 1994 году был зарегистрировал домен ru — и началась целая эпоха. Что вы знаете о Рунете, его первых сайтах и технических средствах? Проверьте себя — пройдите тест.
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