Откуда на советском телевидении появился Кашпировский

Анатолий Кашпировский стал одной из самых заметных публичных фигур в конце 80-х благодаря телесеансам, транслировавшимся по Центральному телевидению. Но кто же он на самом деле такой?

Спорт, медицина, лекции…

Родился Анатолий Кашпировский 11 августа 1939 года в селе Ставница (ныне Хмельницкая область, Украина ), в семье военного. Часто приходилось переезжать с места на место. Отношения со сверстниками не всегда складывались легко, и мальчику нужно было уметь постоять за себя. Тем более что в детстве Толя получил травму, из-за которой одна нога стала короче другой. Решил, что помогут постоянные физические нагрузки. С 14 лет бегал во двор местного военкомата, где прямо на земле лежала двухпудовая гиря. Сколько было радости, когда подросток впервые поднял гирю над головой! Занятия спортом Кашпировский продолжил и обучаясь в Винницком медицинском институте. Поднимал штангу весом до 220 кг. Делал «пистолет» на левой ноге, держа при этом в руках 100-килограммовый груз. Это очень помогло и развитию силы воли, самодисциплины. Окончив институт в 1962 году, Кашпировский на протяжении 25 лет трудился в психиатрической больнице имени академика А. И. Ющенко в Виннице. Работая над кандидатской диссертацией, занимался не только теорией, но и практикой — активно проводил различные эксперименты, искал новые методики… С 1970 года он стал работать лектором от общества «Знание». Ездил по всей стране. Говорят, с помощью психотерапии ему удалось исцелить тысячи людей от таких серьезных недугов, как псориаз, сахарный диабет, остеохондроз, артриты, инфаркт миокарда… В 1987 году Кашпировский занял должность врача— психотерапевта при сборной СССР по тяжелой атлетике. С 1988 по 1989 год руководил Республиканским центром психотерапии в Киеве. С 1989 по 1993 год возглавлял там же Международный центр психотерапии.

Телесеансы вместо политики

Первые сеансы Кашпировского с «установками на здоровье» прошли по украинскому телевидению. В прямом эфире проводились операции, во время которых вместо наркоза применялось внушение. А летом 1989 года психотерапевт появился и на Центральном телевидении. Его сеансы, которые проводились еженедельно по воскресеньям, смотрела вся страна… Есть версия, что это был так называемый «соцзаказ». После перестройки многие растерялись, утратили почву под ногами, не знали, как жить дальше… Власти опасались усугубления ситуации, народных волнений. И тогда, разумеется, с вышестоящего разрешения, как грибы после дождя стали появляться разнообразные целители, экстрасенсы, парапсихологи… Они отвлекали народ от политических перипетий и давали серьезную надежду на улучшение жизни, иллюзию контроля над ситуацией. А что могло способствовать этому лучше, чем телевидение, ведь его смотрели миллионы россиян! Нужна была харизматическая личность, профессионально владеющая искусством воздействия на людей. Кашпировский идеально соответствовал всем параметрам: медицинское образование, большой опыт работы в области психиатрии и психотерапии, по профессии, опыт проведения групповых сеансов, чуть мрачноватая внешность, относительная известность (по крайней мере, на Украине)… На телевидение получали тысячи зрительских писем. Кто-то якобы после сеансов реально выздоравливал, кому— то, наоборот, становилось хуже. Вероятно, именно из-за такой неоднозначной реакции телезрителей передачу в конце концов закрыли.

Шарлатан или психотерапевт?