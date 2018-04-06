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Проход к детской больнице в Рузаевке затопило
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Проход к детской больнице в Рузаевке затопило 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В городе Рузаевке затопило проход к детской больнице, сообщается в группе «ВКонтакте» «Подслушано. Саранск».
«Ну а что вы хотели? Резкая весна», — комментируют пользователи соцсети данную ситуацию. «Сапоги и вперёд…», — говорит местный житель Николай Кузнецов.
Напомним, 5 апреля в Ромодановском районе Мордовии паводком затоплен мост через реку АмОрда» *запрещены в РФ">орда. На данный момент в республике затоплено уже 14 водных переправ.
Кстати, для мониторинга обстановки на реках республики установлены 8 стационарных и 1 временный гидропост. Воздушную разведку паводкоопасных мест в Мордовии проводят беспилотники и самолет АН-2.
Фото: Соцсети
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