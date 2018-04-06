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В ЗАО Москвы активисты общественных пунктов охраны порядка с начала года устранили порядка 1000 нарушений
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В ЗАО Москвы активисты общественных пунктов охраны порядка с начала года устранили порядка 1000 нарушений 

Департамент региональной безопасности 1 час назад
Активистами общественных пунктов охраны порядка Западного административного округа столицы с начала года выявлено более 1000 нарушений правил антитеррористической защищенности. Все нарушения устраняются незамедлительно.
В ходе таких проверок в районе Проспекта Вернадского за 3 месяца выявлено более 100 недостатков в опечатывании входных дверей на чердаки и в подвалы. В очередном рейде, который состоялся в начале апреля, каких-либо нарушений выявлено не было.
Общественники проверяют закрытия и опечатывания чердаков, подвалов, а также технических помещений. Проверки проходят совместно с сотрудниками управы и работниками ГБУ «Жилищник» района. Большую помощь и поддержку активистам общественных пунктов охраны порядка оказывают жители микрорайонов, проявляющие бдительность и разумную настороженность, сообщающие о выявленных ими нарушениях.
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