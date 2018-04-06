Мэр Панов встретится с предпринимательским сообществом Нижнего Новгорода 

9 апреля в Торгово-промышленной палате Нижегородской области состоится встреча мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с предпринимательским сообществом. Как сообщает пресс-служба администрации города, участники встречи обсудят актуальные вопросы взаимодействия власти и бизнеса, в интересах развития города, в том числе участие малого и среднего бизнеса в муниципальных торгах. На встречу приглашены генеральный директор ТПП НО, заместитель председателя городской Думы Дмитрий Краснов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, прокурор Нижнего Новгорода Андрей Гальченко, генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев. Модератором дискуссии выступит Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель нижегородского регионального отделения «Деловой России» Павел Солодкий.