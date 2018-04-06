Ещё
Мэр Панов встретится с предпринимательским сообществом Нижнего Новгорода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Панов встретится с предпринимательским сообществом Нижнего Новгорода 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
9 апреля в Торгово-промышленной палате Нижегородской области состоится встреча мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с предпринимательским сообществом. Как сообщает пресс-служба администрации города, участники встречи обсудят актуальные вопросы взаимодействия власти и бизнеса, в интересах развития города, в том числе участие малого и среднего бизнеса в муниципальных торгах. На встречу приглашены генеральный директор ТПП НО, заместитель председателя городской Думы Дмитрий Краснов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, прокурор Нижнего Новгорода Андрей Гальченко, генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев. Модератором дискуссии выступит Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель нижегородского регионального отделения «Деловой России» Павел Солодкий.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
В Нижнем Новгороде стартует месячник по благоустройству Нижегородцы собрали 10,5 тысяч предложений по улучшению маршрутной сети В Нижегородской области судят врача, обвиняемого в смерти роженицы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян277
Украину «завалило» фальсификатом из Европы164
В США заговорили об угрозе военным летчикам116
Путин уволил одиннадцать генералов287
У Дурова нашли британское гражданство45
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение