Бездомным в Москве раздадут пасхальные куличи 

Пасхальные куличи раздадут бездомным в Центре социальной адаптации (ЦСА) им. Е. Глинки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
«7 апреля в приемном отделении ЦСА им. Е. Глинки представители храма Андрея Рублева в Раменках будут вручать куличи и православные подарки подопечным центра», — сказал собеседник агентства.
Также 7 апреля в домовом храме «Умягчение злых сердец» состоится служба «Освящение Пасхи», добавил представитель пресс-службы.
По его словам, раздавать куличи продолжат и с 16 по 19 апреля — в эти дни представители Русской православной церкви и благотворительного фонда «Помощник и покровитель» планируют вручить подопечным центра более 550 пасхальных куличей.