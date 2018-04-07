Бездомным в Москве раздадут пасхальные куличи

Пасхальные куличи раздадут бездомным в Центре социальной адаптации (ЦСА) им. Е. Глинки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«7 апреля в приемном отделении ЦСА им. Е. Глинки представители храма Андрея Рублева в Раменках будут вручать куличи и православные подарки подопечным центра», — сказал собеседник агентства.

Также 7 апреля в домовом храме «Умягчение злых сердец» состоится служба «Освящение Пасхи», добавил представитель пресс-службы.