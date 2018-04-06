В Екатеринбурге закрылись колбасная фабрика и хладокомбинат

Администрация Екатеринбурга подвела итоги развития рынка пищевой промышленности в 2017 году. Как следует из доклада замглавы администрации по вопросам потребительского рынка Владимира Боликова, за год в городе закрылись два предприятия — колбасная фабрика «Терцет» и хладокомбинат «Норд». Информация о состоянии рынка пищепрома подготовлена для депутатов гордумы и будет рассмотрена на заседании на следующей неделе.

В «Терцете» и «Норде» по указанным на сайте телефонам трубку не взяли.

«Норд» когда-то был крупнейшим «морозильником» области. В 2016 году у его здания на улице Завокзальная рухнула стена. Из-за этого предприятие понесло большие убытки и в 2017 году подало заявление о собственном банкротстве. Однако до конкурсного производства и распродажи имущества, чтобы погасить долги, дело не дошло — в документах суда указывается, что сейчас предприятие находится на этапе финансового оздоровления. Часть предприятия изначально была в федеральной собственности, но Росимущество приватизировало его в конце 2017 года, продав 49% акций всего за 13 миллионов рублей. Покупателем выступил Александр Цуранов.

В отношении колбасной фабрики «Терцет» заявлений о банкротстве в картотеке арбитражного суда нет. Это предприятие было зарегистрировано в 2011 году. Тогда, согласно данным СПАРК, его учредителем и основным владельцем являлся Лев Ковпак (сын главы «Кировского» Игоря Ковпака ), сейчас им владеют другие лица. «Терцет» поставлял колбасные изделия в «Кировский» и другие сетевые магазины Екатеринбурга.

В докладе Владимира Боликова говорится, что в начале 2017 года в городе работало 69 предприятий пищевой промышленности, сейчас осталось 67, в том числе 14 крупных и 53 малых. При этом ассортимент пищевой продукции, которую выпускают в Екатеринбурге, увеличился на 271 наименование.