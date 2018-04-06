Ростовчане могут поддержать землячку — участницу конкурса «Мисс-Россия»

На официальном сайте Всероссийского национального конкурса красоты открыто онлайн-голосование за претенденток на звание «Мисс-Россия 2018».

В финал попали 45 участниц. Среди них и представительница донского края — ростовчанка Арина Гладкова.

Арине 18 лет, она студентка московского вуза, будущий тележурналист.

В её портфолио — золотая медаль по окончании общеобразовательной школы, губернаторская поощрительная медаль, звание Первой вице-мисс на конкурсе «Мисс Волга 2017» и кинороль в фильме Валерия Харченко «Вагончик мой дальний».

Рост девушки — 177 сантиметров, параметры: 87-60-91.

Добавим, что на 17 часов 6 апреля Арину Гладкову поддержали 1238 человек.

Девушки, набравшие наибольшее количество онлан-голосов, автоматически попадут в топ-20 национального конкурса красоты.

Поддержать ростовчанку можно на официальном сайте конкурса.