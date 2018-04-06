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Ростовчане могут поддержать землячку — участницу конкурса «Мисс-Россия»
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Ростовчане могут поддержать землячку — участницу конкурса «Мисс-Россия» 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
На официальном сайте Всероссийского национального конкурса красоты открыто онлайн-голосование за претенденток на звание «Мисс-Россия 2018».
В финал попали 45 участниц. Среди них и представительница донского края — ростовчанка Арина Гладкова.
Арине 18 лет, она студентка московского вуза, будущий тележурналист.
В её портфолио — золотая медаль по окончании общеобразовательной школы, губернаторская поощрительная медаль, звание Первой вице-мисс на конкурсе «Мисс Волга 2017» и кинороль в фильме Валерия Харченко «Вагончик мой дальний».
Рост девушки — 177 сантиметров, параметры: 87-60-91.
Добавим, что на 17 часов 6 апреля Арину Гладкову поддержали 1238 человек.
Девушки, набравшие наибольшее количество онлан-голосов, автоматически попадут в топ-20 национального конкурса красоты.
Поддержать ростовчанку можно на официальном сайте конкурса.
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