Минуя посредников. Как работает система прямых договоров об услугах ЖКХ в Воронеже

Воронежская область одной из первых начала переходить на прямые расчёты. На этой неделе президент подписал поправки в Жилищный кодекс. По ним жители могут напрямую заключить договор с поставщиками коммунальных услуг. И исключить тем самым третье звено — управляющие компании, которые копят долги, а деньги потребителей так и не доходят до ресурсоснабжающих организаций. Новые договорные отношения должны решить эту проблему. К стопкам квитанций жители дома на Бульваре Победы уже привыкли. Это сначала, рассказывает Надежда Гусева , боялись запутаться или что-то потерять. Но оказалось, так гораздо удобнее. Каждая квитанция на свою услугу — отдельно за газ, свет и другие. Уже несколько лет жители оплачивают коммунальные платежи напрямую.

— Стало намного удобнее. Во-первых, услуга видна конкретно. Там обязательно информация. Ресурсники выставляют инфу очень подробно. Нам как ТСЖ это ещё выгодно тем, что к нам тогда, как к юридическому лицу, не будет вопросов по долгам, прежним долгам перед ресурсниками. Потому что у собственников были тоже долги, и УК тоже какие-то долги не погашала — они не выплачивали по коммунальным ресурсам, — пояснила председатель ТСЖ Надежда Гусева. Воронежская область одной из первых начала переходить на прямые расчёты, после того, как сумма долгов УК перед поставщиками превысила 500 млн рублей. Сейчас управляющие компании должны более миллиарда. Платежи жителей они нередко используют в своих целях. Новый закон призван обезопасить и ресурсников, и потребителей.

— В случае накопления более чем двухмесячной задолженности РСО имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с УК и перейти на прямой договор с собственником. При этом заключение как такового договора в письменном виде не требуется, — отметила депутат Воронежской областной думы Татьяна Головачева. Двойные квитанции — от УК и ресурсников — в этом случае исключены, по закону управляющие организации будут оштрафованы за каждую платежку. Специалисты говорят — закон хоть и долгожданный, но все вопросы не снял. Например, платежи за общедомовые нужды, по-прежнему будут проходить через УК.

— ОДН считает УК — это будет стимулом для УК экономить ресурсы грамотно, чтобы меньше было ОДН. Чем больше ОДН будет у жителей, тем больше УК должна заплатить по этому ОДН. Всё что свыше норматива, будет УК гасить, — рассказал руководитель управляющей компании Андрей Кузин . — К сожалению, закон урегулировал отношения в части индивидуального потребления. Актуальной темой остается задолженности УК за общедомовые нужды, которые продолжают расти, он не урегулирован. Денежные средства населения за ОДН будут поступать в РСО исключительно через УК. Приходят в полном или не полном объёме, вопрос актуальный и по настоящее время, — рассказал начальник правового департамента ресурсоснабжающей организации Дмитрий Полин.