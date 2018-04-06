Афиша СЗАО: Как провести выходные в округе?

Лекции по астрономии в Южном Тушине

Культурном центре «Салют» в субботу состоится очередная бесплатная лекция по астрономии. Участникам мероприятия расскажут о рождении, жизни и смерти звезд. Также присутствующие узнают, из чего состоит все во вселенной, включая людей. Мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта — годового курса по астрономии «Просто о сложном!». Всего запланировано 24 занятия. Ежемесячно проводится по две лекции. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону: 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 6+.

Когда: 7 апреля, начало в 17.00 Где: улица Свободы, дом 37.

Конструирование ракет на улице Свободы

В филиале «Остров Свободы» Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» в субботу состоится конкурс по конструированию, посвященный Дню космонавтики. Участникам нужно дома из любых своих конструкторов (лего, металлических, деревянных) собрать модель, поделку или конструкцию, посвященную космосу — например, космический корабль, стартовую площадку ракеты, космодром, луноход или любую другую. Важно, чтобы это был собственный проект, нельзя пользоваться инструкциями. Размеры макета по длине и ширине не должны превышать 60 сантиметров. На конкурс принимаются работы, сделанные из пластмассовых, металлических, деревянных элементов конструкторов. Допускается совмещение материалов.

Когда: 7 апреля, начало в 11.00 Где: ул. Свободы, д. 65, корп. 1.

Мастер-класс по авиамоделированию в «Салюте»

В культурном центре «Салют» пройдет мастер-класс по авиамоделированию. Занятие проведет автор детского проекта «Маленький самолётик», сотрудник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Юрий Рождествин.

На мастер-классе дети получат специальные наборы для сборки моделей самолетов или планеров. В него входят выштампованные из листового пенопласта части для конструирования, так что детям не придется пользоваться ножницами. В наборе также имеется двусторонний скотч для склеивания между собой деталей и металлические шайбы для правильной балансировки модели.

После конструирования будет проведен урок по запуску готовых самолетов в небо. Участие в мастер-классе могут принимать дети от 6 лет. Вход свободный.

Когда: 7 апреля, 14.00 Где: улица Свободы, дом 37.

Открытие «Пасхального дара»

Самая масштабное празднование Пасхи в нашем округе пройдет в парке «Северное Тушино», где расположится площадка фестиваля «Пасхальный дар». Она откроется 7 апреля. Ярмарка будет украшена арт-объектами в виде пасхальных яиц и световыми инсталляциями, а по периметру установят торговые шале. В них будут продавать куличи, различные сувениры, мясо, рыбу и даже православную литературу. Кроме того, здесь будет работать арт-мастерская, где дети и подростки научатся делать пасхальные сувениры и предметы декора, а взрослые смогут узнать новые рецепты пасхальные блюда и научиться их готовить. Масштабная программа с красочными концертами пройдет и на сцене парка.

Когда: 7 апреля, с 11.00 до 20.00 Где: парке «Северное Тушино».

Фестиваль ГТО в Покровском-Стрешневе

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» в воскресенье состоится очередной прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». График сдачи нормативов: с 12.00 до 14.00. К выполнению норм ГТО допускаются все жители СЗАО, которые пройдут предварительную онлайн-регистрацию на сайте www.sport-szao.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 493-08-38. Прринять участие в сдаче норм ГТО могут люди в возрасте от 6 до 70 лет. Существуют три уровня сложности, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».

Когда: 8 апреля, с 12.00 до 14.00 Где: улица Габричевского, владение 1.

Бесплатное обследование на улице Мерецкова

В субботу во всех филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии пройдет акция «Весенняя диспансеризация ногтей и кожи. Все — на прием к врачу микологу-подологу!». Каждый желающий сможет бесплатно пройти качественное обследование кожи и ногтей, сдать необходимые анализы, рассказать врачам о своих проблемах и получить квалифицированную помощь и консультацию. Можно прийти на обследование всей семьей, возрастных ограничений нет. Обязательно возьмите с собой паспорт (для детей — свидетельство о рождении) и полис ОМС. Он нужен для бесплатного получения всего комплекса медицинских услуг. Чтобы не стоять в очереди, необходимо заранее записаться по телефону: 8 (499) 194-70-24.

Когда: 7 апреля, с 9.00 до 16.00 Где: улица Маршала Мерецкова, дом 1.

Мастер-класс по живописи в КЦ «Митино»

В Культурном центре «Митино» для детей организуют бесплатный мастер-класс по живописи «Цветущая сакура». Дети будут учиться рисовать сакуру, цветение которой вызывает восхищение у людей во всем мире. Вход свободный. Приглашаются все желающие в возрасте от шести лет и старше. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (495) 794-10-20.

Когда: 8 апреля, в 12.00 Где: улица Митинская, дом 31, корпус 1.

Лекция в поликлинике на Валлиса Лациса

В филиале № 1 городской поликлиники № 219 Северного Тушина 24 апреля пройдет тематическая лекция «Факторы риска и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы». Лекцию прочтет врач Центра здоровья Елена Трускова . Кроме того, 6, 13, 20 и 27 апреля пройдут дни открытых дверей для взрослого и детского населения с проведением скрининговых обследований на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний.

Когда: 7 апреля, в 13.00 Где: ул. Вилиса Лациса, д. 23, корп. 2.

Мастерская в «Алых парусах»

В субботу в Доме культуры «Алые паруса» Северного Тушина пройдут два творческих мастер-класса, которые смогут бесплатно посетить все желающие. В 12.00 стартует занятие «Летняя сумка из лоскутиков. Американский квадрат» в рамках работы клуба «Купава», а к 13.00 все жалеющие смогут присоединиться к мастер-классу «Съедобные растения в саду и огороде. Иван-чай по рецептам русских травников», который будет проведен в рамках клуба «Среда обитания». Проведет занятия преподаватель дополнительного образования Марина Максимова , выпускница Академии дизайна и технологий, член Тушинского товарищества художников, участник выставок декоративно-прикладного искусства в различных городах России . Мероприятия рассчитаны на аудиторию в возрасте от 16 лет.

Когда: 7 апреля, с 12.00 до 13.00 Где: улица Свободы, д. 91.