Андрей Скоч прокомментировал свое попадание в санкционный список США

«Да как тут можно прокомментировать — я понятия не имею. Говорят, что с Украиной связано, но я не знаю даже, ведь в Крыму я не был, и никаких связей с Украиной у меня не осталось», — сказал Скоч.

По словам предпринимателя, на данный момент ему сложно оценить, как внесение в этот список может повлиять на его деятельность.

"Я не понимаю, что влекут эти санкции, какие последствия. Я даже не в курсе", — отметил Скоч.

6 апреля минфин США ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников.