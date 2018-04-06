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Андрей Скоч прокомментировал свое попадание в санкционный список США
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Андрей Скоч прокомментировал свое попадание в санкционный список США 

Газета.Ru 47 минут назад
«Да как тут можно прокомментировать — я понятия не имею. Говорят, что с Украиной связано, но я не знаю даже, ведь в Крыму я не был, и никаких связей с Украиной у меня не осталось», — сказал Скоч.
По словам предпринимателя, на данный момент ему сложно оценить, как внесение в этот список может повлиять на его деятельность.
"Я не понимаю, что влекут эти санкции, какие последствия. Я даже не в курсе", — отметил Скоч.
6 апреля минфин США ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников.
Ранее Глава Роскомнадзора Александр Жаров воспринял санкции США против него как «высокую оценку работы» ведомства.
"Газета.Ru" следит за реакцией на новые санкции в онлайн-трансляции.
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