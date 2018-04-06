«Лягушка-путешественница» и рассказ под дивным названием «Attalea Princeps» о свободолюбивой пальме — вот, пожалуй, и всё, что вспомнит большинство при упоминании имени Всеволода Гаршина. А между тем это был незаурядный писатель последней трети XIX века, современник Антона Чехова, знаток живописи, друг многих художников-передвижников. Человек удивительной и трагической судьбы. «В характере Гаршина главной чертой было — не от мира сего — нечто ангельское. Добрейшая, деликатнейшая натура: всё переносила в себе в пользу мирных добрых отношений. Все молодые друзья любили его как ангела», — так о Гаршине отзывался Илья Репин. В. Гаршин. Этюд Ильи Репина к картине «Иван Грозный убивает своего сына». Фото: ru.art-gallery-painting.com 33 года жизни было отведено писателю Всеволоду Гаршину (1855-1888). Впечатлительность, тонкая душевная нервная организация, скорбь за всех и вся сопровождали его с детства. Отец писателя, Михаил Егорович Гаршин, был офицером, мать — урождённая Екатерина Степановна Акимова, женщина образованная, начитанная, свободно владевшая немецким и французским языками. Влияние матери на сына было огромным, Гаршин рос не по годам развитым ребёнком. Читать маленького Всеволода научил домашний учитель Петр Завадский. В семь лет Гаршин прочёл «Собор Парижской богоматери», затем последовали романы Бичер-Стоу, стихи Пушкина, Лермонтова, Жуковского, произведения Гоголя. Но к учителю Завадскому, деятелю революционного движения 60-х годов XIX века, уйдёт мать писателя, и, конечно, такая семейная драма оставит глубокий след в душе писателя. Некоторое время мальчик живёт с отцом в Старобельском уезде, пока мать не увезла сына в Петербург.
В 1874 году Всеволод Гаршин заканчивает 7-ю гимназию в Петербурге, поступает в Горный институт, окончанию его помешала война с Османской империей: «Я не могу прятаться за стенами заведения, когда мои сверстники лбы и груди подставляют под пули», — писал он матери, позже поступив добровольцем в действующую армию. Он был участником болгарского похода 138-го Волховского пехотного полка. Под Аясляром (в настоящее время село Светлен, Болгария) получил ранение в ногу, пробыл некоторое время в госпитале города Бела, тоже болгарской земли, а затем был отправлен в Харьков, где жила в то время его мать. Позже Всеволод Гаршин обосновался в Петербурге. Фото: kotbeber.livejournal.com В 1877 году в приложении к газете «Новости» появляется его очерк «Аяслярское дело»:
“… Я чуть не заплакал… Наконец два солдата, кажется нашей роты, кинулись ко мне. Мы взяли Федорова, не перестававшего жалобно повторять: «унесите, голубчики, Христа ради», — я за ноги, двое за плечи; тотчас же они опустили его на землю.
— Турки, турки! — кричали они, убегая.
Федоров был мертв. Я обернулся: в двадцати шагах от меня остановилась турецкая колонна, смутившаяся, испугавшаяся наших штыков…
Через минуту что-то ударило меня будто огромным камнем. Я упал; кровь лилась из ноги струею. Помню, что тут я вдруг сразу вспомнил все: родину, родных, друзей, и радостно подумал, что я еще увижу их”. Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля
Затем последовали рассказы «Четыре дня», «Трус», «Денщик и офицер», «Из записок рядового Иванова» — традиция военной прозы со времён «Севастопольских рассказов» Льва Толстого не прервалась. Не закончилась она и на Гаршине, во многом этот писатель предвосхитил прозу Виктора Некрасова и Виктора Астафьева, Николая Никулина и Александра Шумилина.
“Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может, и у него, как у меня, есть старая мать. Прежде чем их посадили, как сельдей в бочку, на пароход и повезли в Константинополь, он и не слышал ни о России, ни о Болгарии. Ему велели идти, он и пошел. Мы напали, он защищался. Но видя, что мы, страшные люди, не боящиеся его патентованной английской винтовки Пибоди и Мартини, все лезем и лезем вперед, он пришел в ужас. Чем же он виноват? И чем виноват я, хотя я и убил его? Чем я виноват?”, — так рассуждает раненый рядовой Иванов, участник русско-турецкой войны, лежащий рядом с убитым им же феллахом в египетском мундире. Фото: stories-of-success.ru Остро и проницательно чувствовал Всеволод Гаршин ужасы любой войны. Так случилось ещё во время посещения им первой Туркестанской выставки Василия Верещагина. На изображённые художником страдания детей и стариков, женщин и матерей, храбрость и отвагу рядовых, воззвание к миру писатель откликнулся стихотворением «На первой выставке картин Верещагина»:
…
В глухой степи — одни,
Без хлеба, без глотка воды гнилой,
Изранены врагами, все они Готовы пасть, пожертвовать собой,
Готовы биться до последней капли крови
За родину, лишившую любви,
Пославшую на смерть своих сынов…
Кругом — песчаный ряд холмов,
У их подножия — орда свирепая кольцом
Объяла горсть героев. Нет пощады!
К ним смерть стоит лицом!..
И, может быть, они ей рады…
Тоска и неразрешённость проклятых вопросов жизни, угрызения совести за боль каждого подточили и без того слабое здоровье писателя. В марте 1888 года после очередной тяжёлой, без сна, ночи Гаршин вышел из своей петербургской квартиры дома № 5 по Поварскому переулку, спустился на этаж ниже и бросился в лестничный пролёт. Писателя подняли, перенесли в квартиру. Позже он был перевезён в больницу Красного Креста, где и скончался, не приходя в сознание.
И стоит только прочитать его рассказы и повести, сказки, заметки о художественных выставках товарищества передвижников, воспоминания Ильи Репина и Владимира Короленко, чтобы понять, насколько замечателен был талант Всеволода Гаршина.