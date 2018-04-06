Всеволод Гаршин — человек со скорбью в глазах

В 1874 году Всеволод Гаршин заканчивает 7-ю гимназию в Петербурге, поступает в Горный институт, окончанию его помешала война с Османской империей: «Я не могу прятаться за стенами заведения, когда мои сверстники лбы и груди подставляют под пули», — писал он матери, позже поступив добровольцем в действующую армию. Он был участником болгарского похода 138-го Волховского пехотного полка. Под Аясляром (в настоящее время село Светлен, Болгария ) получил ранение в ногу, пробыл некоторое время в госпитале города Бела, тоже болгарской земли, а затем был отправлен в Харьков , где жила в то время его мать. Позже Всеволод Гаршин обосновался в Петербурге. Фото: kotbeber.livejournal.com В 1877 году в приложении к газете «Новости» появляется его очерк «Аяслярское дело»:

“… Я чуть не заплакал… Наконец два солдата, кажется нашей роты, кинулись ко мне. Мы взяли Федорова, не перестававшего жалобно повторять: «унесите, голубчики, Христа ради», — я за ноги, двое за плечи; тотчас же они опустили его на землю.

— Турки, турки! — кричали они, убегая.

Федоров был мертв. Я обернулся: в двадцати шагах от меня остановилась турецкая колонна, смутившаяся, испугавшаяся наших штыков…

Через минуту что-то ударило меня будто огромным камнем. Я упал; кровь лилась из ноги струею. Помню, что тут я вдруг сразу вспомнил все: родину, родных, друзей, и радостно подумал, что я еще увижу их”. Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля

“Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может, и у него, как у меня, есть старая мать. Прежде чем их посадили, как сельдей в бочку, на пароход и повезли в Константинополь, он и не слышал ни о России , ни о Болгарии. Ему велели идти, он и пошел. Мы напали, он защищался. Но видя, что мы, страшные люди, не боящиеся его патентованной английской винтовки Пибоди и Мартини, все лезем и лезем вперед, он пришел в ужас. Чем же он виноват? И чем виноват я, хотя я и убил его? Чем я виноват?”, — так рассуждает раненый рядовой Иванов, участник русско-турецкой войны, лежащий рядом с убитым им же феллахом в египетском мундире. Фото: stories-of-success.ru Остро и проницательно чувствовал Всеволод Гаршин ужасы любой войны. Так случилось ещё во время посещения им первой Туркестанской выставки Василия Верещагина . На изображённые художником страдания детей и стариков, женщин и матерей, храбрость и отвагу рядовых, воззвание к миру писатель откликнулся стихотворением «На первой выставке картин Верещагина»:

…

В глухой степи — одни,

Без хлеба, без глотка воды гнилой,

Изранены врагами, все они Готовы пасть, пожертвовать собой,

Готовы биться до последней капли крови

За родину, лишившую любви,

Пославшую на смерть своих сынов…

Кругом — песчаный ряд холмов,

У их подножия — орда свирепая кольцом

Объяла горсть героев. Нет пощады!

К ним смерть стоит лицом!..

И, может быть, они ей рады…

Тоска и неразрешённость проклятых вопросов жизни, угрызения совести за боль каждого подточили и без того слабое здоровье писателя. В марте 1888 года после очередной тяжёлой, без сна, ночи Гаршин вышел из своей петербургской квартиры дома № 5 по Поварскому переулку, спустился на этаж ниже и бросился в лестничный пролёт. Писателя подняли, перенесли в квартиру. Позже он был перевезён в больницу Красного Креста , где и скончался, не приходя в сознание.

И стоит только прочитать его рассказы и повести, сказки, заметки о художественных выставках товарищества передвижников, воспоминания Ильи Репина и Владимира Короленко, чтобы понять, насколько замечателен был талант Всеволода Гаршина.