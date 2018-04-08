Шойгу поздравил с Пасхой военнослужащих и ветеранов ВС России

Пасха — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха. В 2018 году православная Пасха празднуется 8 апреля.

"От всего сердца поздравляю православных христиан, всех военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил России, отмечающих светлое Христово Воскресение! Каждую весну великий праздник святой Пасхи наполняет сердца людей искренней радостью и любовью, стремлением творить добро. Он имеет особый нравственный смысл, несёт в себе негасимый свет веры и надежды. Многолюдные пасхальные празднования, которые широко проходят по всей нашей большой стране, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и традиций, сохранению богатейшего исторического и культурного наследия России", — приводятся слова Шойгу на сайте Минобороны РФ.

Как отметил Шойгу, православие на протяжении веков укрепляло силу духа наших воинов, а в годы суровых испытаний вдохновляло их на подвиг, беспримерное мужество и самопожертвование. По его словам, православие сберегало веру в правое дело и неизбежную победу, в идеалы милосердия и сострадания. Шойгу подчеркнул, что эти высокие морально-нравственные качества и сегодня отличают солдат и офицерский корпус Российской армии.

"Конечно, отдельные слова поздравлений тем, кто в эти праздничные дни находится на боевом посту, кто служит буквально «на передовой» — в Сирии. Убеждён, этот радостный праздник придаст вам уверенности в своих силах, поможет выполнять самые трудные, ответственные задачи. А также — приблизит мир и согласие на многострадальной сирийской земле", — добавил Шойгу, пожелав военнослужащим и ветеранам ВС РФ благополучия, здоровья и всего самого доброго.