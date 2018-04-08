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Медведев поздравил с Пасхой православных христиан
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Медведев поздравил с Пасхой православных христиан 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с Пасхой православных христиан.
Пасха — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха. В 2018 году православная Пасха празднуется 8 апреля.
"Христос Воскресе!", — написал Медведев в своем аккаунте в Instagram.
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев также поздравили православных с праздником.
"Поздравляю христиан со светлым праздником Пасхи! Пусть этот день принесет всем нам радость, спокойствие и мир", — написал Собянин в микроблоге в Twitter.
С Пасхой христиан поздравили российский сенатор Алексей Пушков и председатель госдумы Вячеслав Володин.
"Поздравляю с праздником Воскресения Христова. Светлые пасхальные дни дарят людям радость, вдохновляют их на благие дела, служат утверждению в обществе идеалов добра, мира и справедливости", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
В поздравлении он также отметил, что Русская православная церковь многое делает для укрепления нравственных ценностей и семейных традиций, просвещения молодежи, и пожелал «пасхальной радости, благополучия и крепости духовных сил».
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