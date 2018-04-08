Медведев поздравил с Пасхой православных христиан

Пасха — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха. В 2018 году православная Пасха празднуется 8 апреля.

"Христос Воскресе!", — написал Медведев в своем аккаунте в Instagram.

"Поздравляю христиан со светлым праздником Пасхи! Пусть этот день принесет всем нам радость, спокойствие и мир", — написал Собянин в микроблоге в Twitter.

"Поздравляю с праздником Воскресения Христова. Светлые пасхальные дни дарят людям радость, вдохновляют их на благие дела, служат утверждению в обществе идеалов добра, мира и справедливости", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.