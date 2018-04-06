Самые болтливые абоненты Нижегородской области живут в Лукоянове

2. Дзержинск

3. Арзамасский район

4. Варнавинский район

5. Шарангский район

6. Тоншаевский район

7. Краснобаковский район

8. Нижний Новгород

9. Ветлужский район

10. Первомайский район

11. Уренский район

12. Семеновский район

Любопытный факт: среди всех знаков зодиака самыми разговорчивыми оказались Козероги — 71% представителей этого знака в Нижегородской области разговаривают по мобильному телефону часто и подолгу. Скорпионы чаще других знаков предпочитают пользоваться пакетными предложениями, а Водолеи — самые верные абоненты: они дольше других знаков пользуются услугами Tele2.

Также представители Tele2 рассказали о том, какие мессенджеры предпочитают нижегородцы:

— WhatsApp пользуются 47% абонентов оператора, в основном, в возрасте 25-45 лет, из них 50% мужчин, 50% женщин.

— Viber предпочитают 35% абонентов, тоже в возрасте от 25 до 45 лет, но среди них больше женщин — 62%.

— Молодую аудиторию — до 25 лет — представляют пользователи Telegram — его выбирают 19% абонентов, при этом среди них больше мужчин — 60%.

«Сегодня абоненты хотят больше свободы и индивидуальности, поэтому мы 2 апреля запустили обновленную тарифную линейку «Мой Tele2». Теперь абонент может сам настраивать тарифы в зависимости от своих потребностей: добавлять минуты, интернет-трафик или другие опции, например, безлимит на соцсети и YouTube — к условиям своего тарифа», — прокомментировал Алексей Сидоров.

Кроме того, в 2018 году Tele2 планирует увеличить покрытие 3G/4G-сетью малых населенных пунктов региона и расширить емкость сети в крупных городах. «К началу дачного сезона количество базовых станций 3G/4G в Нижегородской области вырастет на 42%, а скоростной мобильный интернет станет доступен жителям еще 442 населенных пунктов», — сообщил коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2. По словам Алексея Сидорова, за последний год потребление интернет-трафика на одного абонента в Нижегородской области увеличилось в 1,5 раза.