Секретарь Совбеза не посчитал санкции США барьером для международной деятельности

Я в США бывал, бывал там неоднократно. С учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться. Есть и другие страны, где можно общаться, решать эти вопросы. Я уже и в других списках тоже существую. И тем не менее, мы занимаемся активной деятельностью, международной деятельностью

— Николай Патрушев.

Патрушев посещает многие страны, где проводит двусторонние и многосторонние встречи. Например, с 24 по 26 апреля будет проводиться «многостороннее» мероприятие по линии Совбеза в Сочи . Туда приедут представители порядка 100 стран.

Ранее американцы расширили свой санкционный список, направленный против РФ, на 38 пунктов. В перечень вошли российские бизнесмены, официальные лица и компании, передает сайт «Дни.ру».