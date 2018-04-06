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Секретарь Совбеза не посчитал санкции США барьером для международной деятельности
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Секретарь Совбеза не посчитал санкции США барьером для международной деятельности 

360tv.ru 1 час назад
Введение санкций США в отношении России не является барьером для общения между странами. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает «Интерфакс».
Я в США бывал, бывал там неоднократно. С учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться. Есть и другие страны, где можно общаться, решать эти вопросы. Я уже и в других списках тоже существую. И тем не менее, мы занимаемся активной деятельностью, международной деятельностью
— Николай Патрушев.
Патрушев посещает многие страны, где проводит двусторонние и многосторонние встречи. Например, с 24 по 26 апреля будет проводиться «многостороннее» мероприятие по линии Совбеза в Сочи. Туда приедут представители порядка 100 стран.
Ранее американцы расширили свой санкционный список, направленный против РФ, на 38 пунктов. В перечень вошли российские бизнесмены, официальные лица и компании, передает сайт «Дни.ру».
В Госдуме прокомментировали недружественные меры Америки. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что включение новых лиц в перечень не нанесет никакого государственного урона.
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