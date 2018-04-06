Ещё
Новый соперник Нурмагомедова снялся с боя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый соперник Нурмагомедова снялся с боя 

Lenta.ru 27 минут назад
Бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем не состоится. Об этом сообщает ESPN.
По информации издания, американец был снят с турнира UFC 223 по решению врачей. Нурмагомедов прошел взвешивание, Холлоуэй на нем не присутствовал. Поединок должен был пройти в ночь с 7 на 8 апреля.
Журналист Ариэль Хельвани написал в Twitter, что новым соперником россиянина станет американец Энтони Петтис, если он сможет уложиться в вес.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов224
США ввели санкции против российских бизнесменов250
На Украине угрожают взорвать Крымский мост369
В США заговорили об угрозе военным летчикам29
Малышева оправдалась за скандал с собаками645
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение