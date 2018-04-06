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Инновации для корпораций
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Инновации для корпораций 

Индикатор 34 минуты назад
Фото: Индикатор
Международная конференция «Инновации для корпораций» пройдет 17 мая 2018 года в Технопарке «Сколково». На мероприятии представители 150 ведущих российских и зарубежных компаний, а также госкорпораций «Росатом», «Россети» и «Ростех» обсудят практику внедрения новейших технологических решений в крупном бизнесе и проблемы, с которыми они сталкиваются при внедрении.
Ключевые темы конференции — методики сохранения конкурентоспособности, работа со стартапами, создание внутренних корпоративных акселераторов, мотивирование сотрудников на создание новых технологий и другие вопросы.
Гостями конференции станут более 500 человек. Перед ними выступят заместитель министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев, директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» Владимир Софьин, заместитель председателя научно-технического совета ГК «Ростех» Александр Каширин, первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.
В числе спикеров также президент ГК InfoWatch, со-основатель компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская, генеральный директор Rusatom Healthcare Денис Чередниченко, директор «НТЦ Татнефть» Александр Миних, менеджер инновационного центра «Энел Россия» Эмануэле Вольпе, генеральный директор компании SAP Labs СНГ Андрей Биветски и другие. Всего в панельных дискуссиях и обсуждении практических кейсов примут участие более 30 спикеров.
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