Инновации для корпораций

«Россети» и Международная конференция «Инновации для корпораций» пройдет 17 мая 2018 года в Технопарке «Сколково». На мероприятии представители 150 ведущих российских и зарубежных компаний, а также госкорпораций «Росатом» «Ростех» обсудят практику внедрения новейших технологических решений в крупном бизнесе и проблемы, с которыми они сталкиваются при внедрении.

Ключевые темы конференции — методики сохранения конкурентоспособности, работа со стартапами, создание внутренних корпоративных акселераторов, мотивирование сотрудников на создание новых технологий и другие вопросы.

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