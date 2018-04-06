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Где в Курске можно написать «Тотальный диктант»?
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Где в Курске можно написать «Тотальный диктант»? 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
Акция «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля во всех городах страны. «АиФ-Черноземье» публикует список площадок в Курской области.
Курский государственный университет, ул. Радищева, 33. Открытая площадкаРегиональный открытый социальный институт, ул. Маяковского, 85. Открытая площадкаКурский государственный медицинский университет, ул. Карла Маркса, 3. Обязательная регистрацияБазовый медицинский колледж, ул. М. Горького, 15. Обязательная регистрацияЖелезнодорожный техникум, ул. Профсоюзная, 11. Обязательная регистрацияОбластная научная библиотека им. Н. Н. Асеева, ул. Ленина, 49. Обязательная регистрацияМБОУ «СОШ № 50», ул. Серегина, 12. Обязательная регистрацияМБОУ «Лицей № 21», ул. Заводская, 81. Обязательная регистрацияОБОУ «Школа-интернат №4», ул. Ильича, 31. Обязательная регистрацияАнтикафе «Неформат», ул. Марата, 2А. Обязательная регистрацияОбразовательный центр «Интеллект», ул. Ленина, 60 (оф. 309). Обязательная регистрацияФитнес-клуб «Памир», ул. Харьковская, 3, 3 этаж. Обязательная регистрацияМБОУ СОШ № 48 им. Р. М. Каменева, ул. Серегина, 17. Обязательная регистрацияЛитературное кафе «Чердак», ул. Кати Зеленко, 6-б. Обязательная регистрацияМБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа», п. Золотухино, ул. Ленина, 15. Обязательная регистрацияЦентр изучения иностранных языков LinguaLand, пр-т Победы, 34. Обязательная регистрацияЦентр тестирования и развития личности «ОГений», пр-т Победы, 2. Обязательная регистрация
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