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За сутки 14 курян пожаловались на подтопление дворов
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За сутки 14 курян пожаловались на подтопление дворов 

Курские известия 42 минуты назад
Фото: Курские известия
Всего с начала паводка в единую диспетчерскую службу поступило 56 обращений
По информации пресс-службы администрации г. Курска, проблемными участками на территории областного центра занимается ООО «Евробилд Групп». Работники этого предприятия согласно муниципальному контракту откачивают воду и обрабатывают все поступившие заявки. Так за прошедшие сутки специалисты откачали примерно 200 кубометров воды на улице Лучистая 28, 1-ый Даньшенский переулок 16, 1-й Малиновый 56, 4-й Малиновый 29, улица Призаводская 9.
Одним из методов борьбы с подтоплением является укрепление дамб из песка. Для этого жителям улиц Арматурная и Лучистая выдано 30 мешков с песком, а всего с начала паводка горожанам было передано 200 таких мешков. Кроме того на улице Арматурной была выкопана траншея для стока вод, а на улице Прилужной установили временный пешеходный мост.
Городские власти напоминают, что при подтоплении можно обратиться за помощью на бесплатный круглосуточный номер 112. Кроме того, есть возможность позвонить на номера телефонов паводковых комиссий города Курска:
Городская паводковая комиссия — 51-92-80, 51-92-89;
Паводковая комиссия Центрального округа — 70-23-12;
Паводковая комиссия Железнодорожного округа — 26-12-75;
Паводковая комиссия Сеймского округа — 37-04-70.
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