В регионах РФ после трагедии в Кемерове вырос спрос на противопожарное оборудование

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которой стали 64 человека, спровоцировала в российских регионах резкий рост спроса на противопожарное оборудование: по некоторым товарам, например, огнетушителям, в несколько раз.

О том, как решается проблема с обеспечением средствами пожаротушения, и где наблюдается наибольший ажиотаж, — в материале ТАСС.

Ответственность граничит со страхом

Опрошенные ТАСС эксперты фиксируют увеличение спроса на противопожарное оборудование сразу в нескольких регионах, тенденция отмечается и на Кузбассе. «С предприятиями сейчас работаем по предоплате — они оплачивают, через какое-то время мы им привозим. Пожарные рукава еще есть, но тоже хорошо разбирают, противопожарные двери тоже стали брать», — сказал генеральный директор холдинговой компании «Кузнецкий альянс» — один из лидеров на региональном рынке противопожарного оборудования, Михаил Шкуропатский , отметив, что существенный рост продаж, однозначно, вызван пожаром и последующими проверками на объектах.

По мнению спасателей, уровень ответственности в отношении безопасности также увеличился в Санкт-Петербурге . «Ответственность граничит со страхом, в городе активно занялись вопросами пожарной безопасности. В первую очередь это видно по продажам пожарно-технической продукции, сейчас огнетушителей на прилавках фактически нет — все смели», — добавил председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) Григорий Попов , уточнив, что в магазины огнетушители вернутся только к середине апреля.

В Новгородском центре пожарной безопасности, который, в том числе занимается поставками противопожарного оборудования, спрос вырос в разы. «Это началось 26 марта, с самого утра в офисе было полно народу. По объему количества заказов возросло процентов на 300-400. Мы обычно формируем склад из расхода потребности на месяц, за два дня у нас ушел целый склад — это примерно 350 огнетушителей», — пояснил представитель центра, где сейчас заказы принимают уже только на середину мая.

Спрос увеличился и в организациях Адыгеи , где, по данным регионального отделения ВДПО, показатели по продажам огнетушителей выросли более чем в пять раз. «Как говорит руководство этих организаций, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас огромный спрос на противопожарные товары и услуги, и они работают в усиленном режиме», — сказал заместитель руководителя ГУ МЧС по Адыгее Андрей Колесник

Екатеринбурге, Тюмени, Томске и Похожая ситуация наблюдается в Астрахани Новосибирске . В корпорации «Пирант», которая занимается комплексным обеспечением предприятий в регионах РФ противопожарным оборудованием и первичными средствами пожаротушения, оператор даже не смог соединить ни с одним менеджером из-за потока людей. При этом местами цены также выросли вслед за спросом. «После трагедии в Кемерове спрос на огнетушители растет, товара на заводе нет. Несколько дней назад на 3-5% выросли и цены, самым востребованным товаром являются переносные порошковые огнетушители на четыре — пять килограммов», — рассказали в одной из рязанских компаний.

Усиление мер и курс на обучение

Системы противопожарной безопасности обновляют не только в торговых центрах, но и на объектах транспортной системы. Так, к концу 2018 года два подземных перехода новосибирского метрополитена, где работают более 100 торговых точек, оборудуют новыми системами, сообщил директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик , отметив, что на один из переходов будет потрачено около 20 млн рублей.

Кроме того, по словам экспертов, сейчас спрос вырос не только на оборудование, но и на участие в учебных курсах, где обучают действиям при чрезвычайных ситуациях. «Я думаю, что сыграли роль и проверки безопасности, и сознательность людей. Многократно возросло число желающих пройти курс обучения по пожарно-техническому минимуму. Класс учебного центра всегда полон», — сказал руководитель калининградского регионального отделения ВДПО Николай Кошкин.

Такой же центр по обучению технике безопасности 36 категорий специалистов расположен на базе крупнейшей в Омске компании «Пожарное дело», которая обслуживает почти 300 объектов, среди них и Омский нефтеперерабатывающий завод.

"Это все категории специалистов, ответственных за пожарную безопасность, в том числе в школах, детских садах, больницах. Вот здесь заявок очень много, учебный класс (на 30 человек — прим. ТАСС) под завязку каждый день. Возможно, придется арендовать учебный центр нефтезавода, он примерно на 200 человек", — отметил генеральный директор компании Григорий Луконенко, добавив, что в городе также разобрали все огнетушители и контактные извещатели.