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Махинации с питомцами Скрипалей объяснили истерикой британских властей
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Махинации с питомцами Скрипалей объяснили истерикой британских властей 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Ситуация с домашними питомцами Сергея и Юлии Скрипалей, которые якобы были отравлены нерво-паралитическим веществом в британском Солсбери, является возмутительной, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
«Мне кажется это уже истерика со стороны британских властей и правоохранительных органов, больше я ничем разумным это объяснить не могу», — приводит его слова РИА «Новости».
Куренной отметил, что «зоозащитники еще поиграют на этой теме и совершено правильно сделают». «Так просто для британских властей это не пройдет», — заметил он.
Судьба домашних животных Сергея Скрипаля была печальна: две морские свинки погибли от обезвоживания, а кота усыпили после того, как доставили в химическую лабораторию «Портон-Даун». Уничтожение животных некоторые эксперты сочли сокрытием улик.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пошутила о судьбе кошки, которая сбежала из оцепленного полицией дома Скрипаля. Мария Захарова также рассказала, почему гибель животных — это не только повод для горьких шуток о том, что в Британии «убрали важных свидетелей».
Британские зоозащитники призвали провести расследование, а в России погибшему коту посвятили стихотворение.
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