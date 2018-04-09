Махинации с питомцами Скрипалей объяснили истерикой британских властей

«Мне кажется это уже истерика со стороны британских властей и правоохранительных органов , больше я ничем разумным это объяснить не могу», — приводит его слова РИА «Новости»

Куренной отметил, что «зоозащитники еще поиграют на этой теме и совершено правильно сделают». «Так просто для британских властей это не пройдет», — заметил он.

Судьба домашних животных Сергея Скрипаля была печальна: две морские свинки погибли от обезвоживания, а кота усыпили после того, как доставили в химическую лабораторию «Портон-Даун». Уничтожение животных некоторые эксперты сочли сокрытием улик.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пошутила о судьбе кошки, которая сбежала из оцепленного полицией дома Скрипаля. Мария Захарова также рассказала, почему гибель животных — это не только повод для горьких шуток о том, что в Британии «убрали важных свидетелей».