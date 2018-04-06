Французская Air France анонсировала отмену 30% рейсов 7 апреля из-за забастовки персонала

«В связи с подтверждением забастовки на 7 апреля наша программа полетов на этот день будет вынужденно изменена. Мы предполагаем обеспечить 70% наших рейсов», — отмечается в сообщении Air France

В частности, компания обещает выполнить до 75% дальнемагистральных перелетов, до 65% рейсов на средние расстояния из главного парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль, а также до 70% рейсов на близкие дистанции из второго столичного аэропорта Орли и региональных воздушных гаваней Франции

Компания также предупреждает о возможности опозданий и изменений в последний момент, в связи с чем всех пассажиров настоятельно призывают регулярно проверять информацию о состоянии рейсов в интернете. Помимо этого, клиентам рекомендуется проверить точность своих контактных данных, указанных в анкете Air France, дабы компания могла также оповещать их посредством СМС-сообщений и по электронной почте. Всем, у кого из-за забастовки окажется отменен перелет, будет обеспечен возврат стоимости билетов.

Перевозчик также отмечает, что забастовка затрагивает только борта, курсирующие под марками самой Air France и дочернего бренда Joon. Все перелеты, выполняемые по схеме код-шеринга партнерскими компаниями, включая KLM и "Аэрофлот" , от забастовки пострадать не должны.

Причины протеста

Забастовка персонала Air France проводится в четвертый раз с конца марта. Она организована 11 профсоюзами отрасли. В протесте участвуют почти в равной мере пилоты, бортпроводники и сотрудники компании, работающие на земле — в аэропортах и других офисных подразделениях Air France. Они требуют от компании повысить заработную плату на 6%.

Трудящиеся напоминают, что повышений зарплаты в Air France не проводилось с 2011 года в связи с введенным планом жесткой экономии. По мнению профсоюзов, компания за это время улучшила свое финансовое положение и вполне может компенсировать снижение покупательной способности зарплаты ее работников.

Ранее работники уже устраивали стачки 22 и 23 марта, а также 3 апреля. В планах профсоюзов повторить эти массовые акции еще несколько раз в течение месяца: 10–11, 17–18, а также 23–24 апреля.