Директор по инфраструктуре «Зенита»: «Клуб получит „Санкт-Петербург арену“ в управление от города до 18 мая»

Директор по инфраструктуре "Зенита" Владимир Литвинов в интервью «СЭ» заявил, что права на управление стадионом «Санкт-Петербург» клуб получит к 18 мая.

Правительство Санкт-Петербурга и «Зенит» подписали концессионное соглашение о передаче стадиона на Крестовском острове вам. Что это значит?

— Это закрепление прав и обязанностей сторон в отношении использования стадиона. Соглашение подписано 15 февраля, но по его условиям объект будет передан в управление «Зениту» в течение 60 рабочих дней, так что сейчас идет процесс передачи и продлится он до 15-18 мая. Де-юре стадион все еще принадлежит городу.

— По условиям соглашения предусмотрена реконструкция. В чем она будет заключаться?

— Реконструкция, предусмотренная в соглашении, касается в основном кейтеринга и приема гостей. Задачи «Зенита» значительно шире, чем это отражено в соглашении. После получения стадиона в управление мы планируем существенным образом адаптировать арену под цели и задачи «Зенита». Одной из таких задач является обеспечить повышенный комфорт для всех зрителей: приезд на арену, проход болельщиков, навигация на стадионе, различные клиентские сервисы и, конечно, точки питания, фудкорты — одна из важных составляющих комфортной арены. Это требует серьезных инвестиций. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Литвинова — скоро в «СЭ»​