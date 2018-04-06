Депутат Сергей Смирнов помог ростовчанке добиться устранения недочетов после капитального ремонта 

Обращение к депутату от ростовчанки Людмилы Шахмаевой поступило 27 февраля 2018 года. Как выяснилось, в 2017 году в многоквартирном доме по адресу ул. Баумана, 43 проводился капитальный ремонт. Исполнителем работ выступала подрядная организация ООО «РестСтрой». Осенью прошлого года ремонтные работы были завершены, однако остался ряд недочетов. Было повреждено оформление наружной двери помещения, находящейся в собственности заявительницы. На подоконниках и стенах остались капли от цементного раствора, неправильно были размещены водосточная труба и сняты желоба. Управляющей компанией ООО УО «Согласие», осуществляющей обслуживание многоквартирного дома неоднократно в адрес подрядчика направлялись письма, с просьбой устранить недостатки. Сергей Смирнов взял под личный контроль данный вопрос. Были направлены депутатские запросы в адрес ответственных лиц. 6 апреля этого года работы по устранению недостатков были выполнены. — Подрядчик ООО «РестСтрой» свою работу выполнил вцелом хорошо, но по каким-то причинам не устранил недочеты, — рассказал депутат. — Управляющая компания в лице директора Рази Фейзуллаева тоже свои обязанности выполняла, пыталась контролировать процесс, указывала на проблемы, но работы затягивались. На сегодняшний день все недочеты, о которых говорилось в заявлении, устранены.